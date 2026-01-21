App thuê lái xe hộ giá rẻ chuyên nghiệp số 1 hiện nay

Bạn vừa có một buổi tiệc vui hết mình cùng bạn bè, đối tác và có chút “men” trong người? Bạn mệt mỏi sau một chuyến bay dài hoặc đơn giản là muốn tận hưởng cảm giác thư giãn ở ghế sau trên chính chiếc xe của mình?

Đừng mạo hiểm tay lái hay để những rắc rối về nồng độ cồn làm ảnh hưởng đến hành trình của bạn. App Thuê Lái ra đời chính là giải pháp công nghệ tối ưu, giúp bạn kết nối với đội ngũ tài xế chuyên nghiệp chỉ trong vài giây.

Khi nào nên gọi dịch vụ lái xe hộ?

Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống dở khóc dở cười: Muốn vui hết mình cùng anh em nhưng lại lo xế cưng không có người lái về? Hay những lúc mệt nhoài sau ca làm việc, chỉ ước có ai đó lái xe đưa mình về nhà bình an?

Dịch vụ lái xe hộ tại Hà Nội và TP.HCM của ThueLai ra đời để giúp bạn tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất:

Chấp hành luật giao thông: Đã uống rượu bia thì không lái xe. Việc gọi tài xế hộ không chỉ giúp bạn tránh bị xử phạt nồng độ cồn mà còn bảo vệ an toàn cho chính bạn và mọi người xung quanh.

Tối ưu hóa chuyến đi: Dù là đi công tác hay du lịch, bạn hoàn toàn làm chủ lộ trình mà không cần lo lắng về việc gửi xe hay quay lại lấy xe. Tài xế của chúng tôi luôn sẵn sàng bất kể ngày đêm hay thời tiết.

Phục hồi năng lượng: Khi cơ thể mệt mỏi, thiếu tỉnh táo hoặc buồn ngủ, đừng cố cầm lái. Hãy để đội ngũ tài xế tận tâm đưa bạn về nhà để bạn được nghỉ ngơi trọn vẹn ở ghế sau.

Tại sao App Thuê Lái được hàng ngàn khách hàng tin dùng dịch vụ lái xe hộ?

Trên thị trường hiện nay có không ít đơn vị cung cấp dịch vụ lái xe hộ , nhưng App Thuê Lái vẫn khẳng định vị thế "Số 1" nhờ vào 4 giá trị cốt lõi:

Uy tín và Chuyên nghiệp hàng đầu

Tất cả tài xế trên hệ thống đều được tuyển chọn khắt khe với đầy đủ bằng lái, kinh nghiệm lái xe thực chiến từ 5 năm trở lên. Chúng tôi không chỉ cung cấp một người lái xe, mà cung cấp một người đồng hành tận tâm, am hiểu mọi cung đường và các dòng xe từ phổ thông đến cao cấp (Luxury).

Giá cước minh bạch, rẻ nhất thị trường

Không còn lo lắng về việc bị "chặt chém" hay phát sinh chi phí không rõ ràng. Ngay khi bạn nhập điểm đi và điểm đến trên ứng dụng, App Thuê Lái sẽ hiển thị mức giá chính xác. Chúng tôi cam kết mức giá cạnh tranh nhất, giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí mà vẫn nhận được dịch vụ chất lượng 5 sao.

An toàn là ưu tiên số 1

Chúng tôi hiểu rằng chiếc xe là tài sản quý giá của bạn. Do đó, quy trình bảo hiểm và cam kết trách nhiệm luôn được đặt lên hàng đầu. Lịch sử chuyến đi, thông tin tài xế và vị trí thời gian thực đều được cập nhật liên tục trên app để bạn và người thân hoàn toàn yên tâm.

Có mặt ngay sau 15 phút

Với mạng lưới tài xế phủ khắp các quận huyện và các thành phố lớn, chỉ cần một thao tác “Chạm” trên điện thoại, tài xế gần nhất sẽ tiếp nhận đơn và có mặt ngay lập tức để hỗ trợ bạn.

Các dịch vụ nổi bật trên App Thuê Lái

Dịch vụ Đặc điểm Đối tượng phù hợp Lái xe hộ người say Đưa cả người và xe về nhà an toàn sau tiệc tùng. Khách hàng dùng rượu bia. Thuê tài xế theo giờ Linh hoạt thời gian theo nhu cầu riêng. Đi công tác, gặp gỡ đối tác. Tài xế đi tỉnh Lái xe đường dài, đi du lịch hoặc về quê. Gia đình, nhóm bạn đi chơi xa. Đưa đón người thân Thay bạn chăm sóc, đưa đón con nhỏ, người già. Người bận rộn.

Hướng dẫn đặt dịch vụ nhanh chóng

Để trải nghiệm dịch vụ lái xe hộ chuyên nghiệp, bạn chỉ cần thực hiện 4 bước đơn giản:

Bước 1: Khách hàng có thể đặt tài xế lái xe hộ 24/7 thông qua nhiều kênh linh hoạt như:

Hotline: 1900 299 966 - 0925 299 966

Ứng dụng di động: ThueLai (trên CH Play hoặc App Store)

Website: https://thuelai.app/

Mọi yêu cầu đều được tiếp nhận và phản hồi nhanh chóng.

Bước 2: Cá nhân hóa yêu cầu Chia sẻ với chúng tôi lịch trình của bạn: từ điểm đón, điểm đến cho đến loại xe đang sử dụng. Những yêu cầu riêng biệt của bạn sẽ giúp chúng tôi điều phối tài xế phù hợp nhất.

Bước 3: Xác nhận & Cam kết chi phí Hệ thống sẽ gửi thông tin chi tiết về tài xế cùng báo giá minh bạch. Bạn có toàn quyền lựa chọn phương thức thanh toán thuận tiện nhất (tiền mặt hoặc chuyển khoản) mà không lo chi phí ẩn.

Bước 4: Hành trình an toàn cùng chuyên gia Tài xế sẽ liên hệ trước, kiểm tra phương tiện chu đáo và đưa bạn về nhà theo lộ trình tối ưu nhất. Sự an toàn và thoải mái của bạn là sứ mệnh của chúng tôi.

Bước 5: Bàn giao & Ghi nhận Kết thúc chuyến đi, bạn kiểm tra lại xe và để lại đánh giá. Ý kiến của bạn chính là động lực để chúng tôi nâng cấp chất lượng dịch vụ mỗi ngày.

"Sức khỏe và sự an toàn của bạn là vô giá. Đừng lái xe khi đã uống rượu bia. Hãy để App Thuê Lái đưa bạn về nhà!"

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thuê Lái