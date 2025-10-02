Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Matmo

Sáng sớm nay (2/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo.

Dự báo đường đi và cường độ bão Matmo lúc 8h sáng ngày 2/10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc - 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo đến 7h ngày 3/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm trên vùng ven biển phía Đông đảo Luzon (Philippin), mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Đến 7h ngày 4/10, bão giữ nguyên hướng di chuyển với tốc độ khoảng 25 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa 550km về phía Đông Đông Bắc, mạnh cấp 10, giật cấp 12.

7h ngày 5/10, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h và còn có khả năng mạnh thêm; tâm bão ở trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 70m về phía Đông Bắc. Cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo trong khoảng ngày 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

NM