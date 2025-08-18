Áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70km, giật cấp 9

(Baothanhhoa.vn) - Dự báo đến 1h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h, vị trí trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo đến 1h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h, vị trí trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14h ngày 18/8.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 13 giờ ngày 18/8, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đến 1h ngày 19/8, ATNĐ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h, vị trí trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Đến 13h ngày 19/8, ATNĐ suy yếu dần thành vùng áp thấp, trên khu vực Quảng Tây (Trung Quốc).

Dự báo chi tiết diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 12 đến 24 giờ tới như sau:

Do ảnh hưởng của ATNĐ, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, từ chiều nay vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ chiều 18/8 đến đêm 19/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Chiều và đêm 18/8, ở Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

