Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới ở Bắc Bộ

Bộ đội biên phòng hỗ trợ nhân dân ứng phó áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 18/8, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ký công điện số 4749/CĐ-TK của Bộ Tổng Tham mưu gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Công điện gửi: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục II; các quân khu: 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 12; các quân chủng: Phòng không - Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng; Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; các binh chủng: Pháo binh, Tăng thiết giáp, Đặc công, Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc; các binh đoàn: 11, 12, 18, 19.

Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h và suy yếu thành vùng thấp; vùng biển phía Đông khu vực phía Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô) có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn; triển khai các biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công.

Các đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Các quân khu 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt.

Đồng thời, chủ động sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất, khu vực trũng, thấp, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến thành phố Huế, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ các phương tiện, tổ chức kiểm đếm, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển (bao gồm cả tàu vận tải, tàu du lịch) biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để di chuyển tránh, trú hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; hướng dẫn sắp xếp neo đậu tàu, thuyền tại nơi tránh trú an toàn.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh.

Quân đoàn 12, các binh đoàn, binh chủng sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó và cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Tổng Tham mưu lưu ý các tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, đá, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra./.

Theo TTXVN