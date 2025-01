Áp dụng công nghệ Blockchain tại Trường Đại học Hồng Đức

Chuyển đổi số (CĐS) là xu hướng chung hiện nay trên thế giới, bản chất của CĐS là ứng dụng những kết quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào giải quyết những công việc của cơ quan, doanh nghiệp. Trong đó, công nghệ Blockchain ra đời với các đặc tính như phi tập trung hóa, dữ liệu không thể thay đổi được, có thể ẩn danh... là một trong những kết quả nổi trội và quan trọng nhất. Bắt nhịp cùng xu thế đó, Trường Đại học Hồng Đức đã đề xuất những ứng dụng của công nghệ Blockchain trong việc giải quyết bài toán CĐS tại nhà trường.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Hồng Đức trao Giải Sáng tạo video Hồng Đức trong tôi năm học 2024 cho các sinh viên có tác phẩm video xuất sắc.

Thực tế hiện nay nạn làm văn bằng, chứng chỉ giả rất phổ biến. Chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm trên mạng những thông tin “quảng cáo” làm văn bằng, chứng chỉ, thậm chí là nhận được các tin nhắn rác chào mời. Bên cạnh đó, thủ tục xác minh giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ còn phức tạp, tốn kém thời gian cũng như chi phí đi lại. Điều này ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng tuyển dụng, quy hoạch nhân sự trong các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt những nhân sự chủ chốt.

Tại Trường Đại học Hồng Đức, hầu như tháng nào cũng có công văn từ các cơ quan doanh nghiệp trong cả nước yêu cầu xác thực văn bằng, dẫn đến tốn kém rất lớn. Với các đặc tính đặc trưng, ứng dụng của công nghệ Blockchain có thể hoàn toàn hạn chế sự tốn kém lãng phí này bằng cách bảo đảm công khai, minh bạch, dễ dàng xác minh... các loại văn bằng. Cụ thể, với công nghệ Blockchain có thể thiết kế một hệ thống cho phép truy xuất văn bằng chứng chỉ, bảng điểm của sinh viên. Trong đó toàn bộ điểm của sinh viên hay văn bằng chứng chỉ của sinh viên sẽ được đưa lên hệ thống Blockchain, công khai minh bạch và không thể bị sửa chữa bởi bất kỳ cá nhân nào.

Trước đây, cách tính điểm rèn luyện hiện tại cho sinh viên trong nhà trường là do cán bộ quản sinh tại các khoa chấm, sau đó đại diện ban chủ nhiệm khoa sẽ phê duyệt. Tuy nhiên, cách tính điểm đó không hoàn toàn chính xác và mất nhiều thời gian. Hiện nay, nhà trường đã áp dụng kỹ thuật hợp đồng thông minh (smart contract) trong công nghệ Blockchain để tự động chấm điểm rèn luyện cho sinh viên. Cụ thể, khi sinh viên hoàn tất một hoạt động nào đó, dữ liệu được cập nhật vào hệ thống, một token (chứng nhận) cho sinh viên sẽ được tự động sinh ra tương ứng với hoạt động đó. Các hoạt động có thể thiết kế linh hoạt, ví dụ như tham gia hiến máu tình nguyện; đi học đầy đủ; tham gia tích cực, thành tích trong công tác đoàn, hội; quảng bá, tuyên truyền tuyển sinh cho khoa, nhà trường... Các token của từng sinh viên sẽ được lưu trên hệ thống Blockchain, không ai có thể chỉnh sửa được. Cuối kỳ, hệ thống sẽ tự động chấm điểm rèn luyện của sinh viên dựa vào các token này. Vì vậy, việc chấm điểm rèn luyện cho sinh viên sẽ chính xác, công khai, minh bạch hơn.

Ngoài phát hiện các văn bằng, chứng chỉ, chấm điểm cho sinh viên, công nghệ Blockchain còn giúp nhà trường lưu trữ an toàn dữ liệu.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Công, cán bộ bảo mật khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (Trường Đại học Hồng Đức) cho biết: Công nghệ Blockchain ra đời gần đây với các đặc tính như phi tập trung hóa, dữ liệu không thể thay đổi được, lại có thể ẩn danh, góp phần giải quyết tốt bài toán CĐS tại các trường đại học nói chung, Đại học Hồng Đức nói riêng. Do dữ liệu trên Blockchain được lưu vào các khối riêng biệt nối tiếp nhau theo dòng thời gian (ví dụ ta có thể quy định dữ liệu trong một ngày là một khối) và dữ liệu một khi đã được xác minh và lưu vào trong các khối (Block) thì không thể thay đổi được. Do đó, công nghệ này rất phù hợp để giải quyết các bài toán như truy xuất nguồn gốc văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, quá trình học tập của sinh viên; lưu trữ dữ liệu nhạy cảm, cần công khai và đảm bảo an toàn... Công nghệ Blockchain hứa hẹn sẽ còn được ứng dụng để giải quyết rất nhiều những vấn đề khác trong cuộc sống.

Bài và ảnh: Trần Hằng