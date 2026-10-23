Anh kêu gọi người dân chuẩn bị ứng phó nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting kêu gọi người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các phương án ứng phó với nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng do tấn công mạng hoặc các tình huống khẩn cấp, trong bối cảnh những rủi ro an ninh ngày càng phức tạp.

Theo hãng tin BBC, ngày 22/10, ông Wes Streeting cảnh báo người dân cần nâng cao nhận thức về những rủi ro mới nổi mà Vương quốc Anh đang phải đối mặt, đồng thời xây dựng kế hoạch ứng phó.

Phát biểu tại Nhà máy Gun Hall của Anh ở thành phố Telford, nơi ông thông báo nước này đã nối lại hoạt động sản xuất nòng pháo xe tăng trong nước lần đầu tiên sau 20 năm, ông nhấn mạnh người dân cần chuẩn bị ứng phó với các cuộc tấn công mạng nhằm vào doanh nghiệp hoặc tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng do “các chủ thể nhà nước thù địch hoặc những kẻ khủng bố” gây ra.

Ông nêu rõ: “Chúng ta cũng cần tiến thêm một bước trong việc chuẩn bị cho đất nước, bằng cách đặt câu hỏi liệu người dân đã sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi nhằm vào doanh nghiệp hay chưa; liệu họ đã chuẩn bị cho khả năng các chuỗi cung ứng thiết yếu bị gián đoạn do các chủ thể nhà nước thù địch hoặc những kẻ khủng bố gây ra hay chưa ”. Ông Streeting đặt câu hỏi: “Chúng ta sẽ ứng phó như thế nào nếu các hệ thống thanh toán tại siêu thị địa phương ngừng hoạt động?”. Ông cho rằng đây là những dạng “thách thức và mối đe dọa trong cuộc sống hằng ngày” mà người dân hoàn toàn có thể phải đối mặt. Ông nhấn mạnh việc yêu cầu cả nước sẵn sàng ứng phó với những tình huống đó và kêu gọi mọi người cùng góp sức là điều cần thiết.

Chính phủ Anh đang triển khai chiến dịch mang tên “Be Ready” (Hãy sẵn sàng), nhằm cung cấp hướng dẫn cho người dân, trong đó có việc dự trữ các nhu yếu phẩm và tìm hiểu cách tham gia hoạt động tình nguyện để hỗ trợ cộng đồng khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Bộ trưởng quốc phòng Anh cũng đã đề cập đến lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong ngôn ngữ lập trình PHP, điều này đã khiến các tổ chức trên toàn thế giới phải gấp rút cập nhật hệ thống của mình. Tại Anh, 32 dịch vụ của chính phủ đã tạm ngừng hoạt động trong khi các vấn đề an ninh mạng tiềm ẩn đang được giải quyết.

Thanh Vân