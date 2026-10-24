Anh đề nghị Mỹ bảo đảm Ukraine được tiếp cận đầy đủ Starlink

Thủ tướng Anh Andy Burnham đã nêu vấn đề Ukraine cần được tiếp cận đầy đủ hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink trong cuộc điện đàm mới đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh những hạn chế về tốc độ dịch vụ tiếp tục gây phản ứng tại Ukraine.

Theo thông báo ngày 23/10 của Văn phòng Thủ tướng Anh, ông Burnham nhấn mạnh Ukraine cần được sử dụng đầy đủ hệ thống Starlink.

Trước đó, cùng ngày, trong bài phát biểu trực tuyến tại Viện Hudson có trụ sở ở Washington, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tốc độ dịch vụ Starlink vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, bất chấp tuyên bố trước đó một ngày của ông Trump rằng Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk đã “khôi phục dịch vụ”.

Những tuần gần đây, ông Trump gia tăng sức ép đối với Ukraine, đồng thời quy trách nhiệm cho ông Zelensky về việc xung đột với Nga kéo dài. Trong bối cảnh đó, các quan chức Ukraine cho biết họ ghi nhận tình trạng suy giảm tốc độ của Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX cung cấp và Starshield, hệ thống liên lạc liên quan phục vụ mục đích quân sự.

Trong khi đó, sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Burnham, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng hai bên chỉ đề cập “rất sơ lược” về Ukraine. Theo ông, nội dung trao đổi chủ yếu xoay quanh dự án khí đốt tự nhiên Jackdaw ngoài khơi thành phố Aberdeen, Scotland, mà ông từng thúc giục các nhà lãnh đạo Anh tiền nhiệm phê duyệt. Ông Trump cho rằng dự án này sẽ giúp Vương quốc Anh trở thành “một quốc gia rất giàu có”.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết hai nhà lãnh đạo nhất trí về những lợi ích đáng kể mà dự án Jackdaw có thể mang lại cho nền kinh tế Anh, đồng thời hỗ trợ việc làm cho người lao động nước này.

Đầu tuần này, Chính phủ Anh đã phê duyệt lại dự án khí đốt Jackdaw tại Biển Bắc sau nhiều năm đối mặt với các thách thức pháp lý liên quan đến tác động khí hậu. Dự án dự kiến bắt đầu cung cấp khí đốt cho thị trường Anh vào cuối tháng này.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về dự án Sea Lion, một dự án khai thác dầu khí nước sâu ngoài khơi quy mô lớn, nằm cách quần đảo Falkland khoảng 220 km về phía Bắc. Quần đảo này được Argentina gọi là Islas Malvinas.

Thúy Hà