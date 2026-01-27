Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Những ngày qua, trong các cuộc tiếp xúc, trao đổi với các chuyên gia, học giả, nhân sĩ sở tại, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc cảm nhận rõ sự quan tâm đặc biệt, những đánh giá tích cực về bối cảnh, ý nghĩa và kết quả của Đại hội XIV, nhất là việc bầu ra ban lãnh đạo khóa mới, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm - nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, có tầm nhìn xa trông rộng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tiêu chuẩn và năng lực để dẫn dắt đất nước vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc .

Ngoài những từ khóa được giới nghiên cứu Trung Quốc nhắc tới nhiều nhất như “cột mốc”, “bước ngoặt”, “kỷ nguyên vươn mình”, “tầm nhìn phát triển”, “chương trình hành động”... để nói về Đại hội XIV - sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, các chuyên gia, học giả còn dành nhiều thời gian chia sẻ về việc đồng chí Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư với sự khẳng định, đánh giá cao, tin tưởng và kỳ vọng.

Thành tựu nổi bật trên 3 lĩnh vực

Ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN (Trung Quốc), cho biết, đồng chí Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư với sự thống nhất tuyệt đối, điều này không chỉ duy trì tính liên tục về chính sách mà còn góp phần mang lại sự bảo đảm cho những cải cách sâu rộng hơn nữa. Truyền thông Trung Quốc nhìn chung đều cho rằng, đây là tín hiệu quan trọng cho thấy “mức độ ổn định chính trị cao và đoàn kết nội bộ của Việt Nam”.

Ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN (Trung Quốc).

Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu và bình luận các vấn đề chính trị quốc tế, Giáo sư Khúc Cường đặc biệt ấn tượng với sự quyết liệt của Tổng Bí thư Tô Lâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng hệ sinh thái chính trị trong sạch, hoàn thiện hệ thống quy định của pháp luật và của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đã tiến hành cuộc sắp xếp, tinh giản bộ máy với quy mô lớn nhất từ khi đổi mới năm 1986 đến nay, sáp nhập nhiều bộ, ngành, cơ quan, điều chỉnh địa giới hành chính, giảm đáng kể số tỉnh, bỏ cấp huyện, áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo ông Khúc Cường, kinh phí và nguồn lực có được từ tinh giản biên chế, thực hành tiết kiệm, được chuyển cho lĩnh vực hạ tầng và dân sinh, tạo ra môi trường thể chế hiệu quả hơn cho đầu tư phát triển.

Dấu ấn của Tổng Bí thư Tô Lâm còn thể hiện nổi bật trong nhiều cuộc cải cách chưa có tiền lệ như phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân, giải quyết bài toán về y tế, bảo hiểm xã hội, giáo dục cho người dân...

Trong lĩnh vực đối ngoại, ông Khúc Cường cho rằng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã góp phần quan trọng vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược; nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam với Phần Lan, Bulgaria và Anh, phát huy vai trò kiến tạo của Việt Nam tại các cơ chế đa phương...

Đủ sức dẫn dắt dân tộc Việt Nam vươn mình

Giáo sư Phan Kim Nga, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc

Là học giả hàng đầu nghiên cứu về Việt Nam và quan hệ Việt-Trung, Giáo sư Phan Kim Nga, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, cho rằng, Tổng Bí thư Tô Lâm là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, phù hợp tất cả các tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương; có trình độ lý luận sâu sắc, tầm nhìn chiến lược sâu rộng, kinh nghiệm công tác phong phú và uy tín rất cao, đóng vai trò hội tụ sức mạnh toàn dân, đủ sức dẫn dắt dân tộc Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên vươn mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, phù hợp tất cả các tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương; có trình độ lý luận sâu sắc, tầm nhìn chiến lược sâu rộng, kinh nghiệm công tác phong phú và uy tín rất cao, đóng vai trò hội tụ sức mạnh toàn dân, đủ sức dẫn dắt dân tộc Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên vươn mình. Giáo sư Phan Kim Nga, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc

Từ những kết quả công tác trong hơn một năm qua, bà Phan Kim Nga đánh giá, Tổng Bí thư Tô Lâm có phong cách làm việc hiệu quả, thiết thực, sắc sảo, có tinh thần đổi mới sáng tạo, tiên phong, là tấm gương trong dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Qua theo dõi các sự kiện tại Đại hội XIV, bà Phan Kim Nga nhận định, Tổng Bí thư Tô Lâm là nhà lãnh đạo có khả năng quy tụ, coi trọng kết quả hành động, nhấn mạnh sự nhất quán giữa lời nói và hành động, quyết đoán và mạnh mẽ; đồng thời bày tỏ tin tưởng, Tổng Bí thư Tô Lâm có khả năng lãnh đạo dân tộc Việt Nam nhanh chóng hướng tới mục tiêu phát triển vào giữa thế kỷ này.

Trong lĩnh vực đối ngoại, giáo sư Phan Kim Nga cho rằng, Tổng Bí thư Tô Lâm hết sức coi trọng công tác đối ngoại, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác đối ngoại và coi đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; thúc đẩy cải cách bộ máy đối ngoại, đồng thời đề ra mục tiêu mới của đối ngoại là tăng cường tính tự chủ chiến lược trên cơ sở tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, phát huy vai trò của ngoại giao nhân dân và ngoại giao văn hóa để nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, xác định đối ngoại phục vụ mục tiêu tổng thể phát triển kinh tế và lợi ích quốc gia...

Trong quan hệ Việt-Trung, Tổng Bí thư Tô Lâm lựa chọn Trung Quốc là nước đi thăm đầu tiên sau khi nhậm chức, đã cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình nhất trí về việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Với hàng loạt dự án hợp tác thiết thực được triển khai trong gần hai năm qua, quan hệ Việt-Trung đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử, bà Phan Kim Nga kỳ vọng, sau Đại hội XIV, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, quan hệ hai nước sẽ được làm sâu sắc, thiết thực hơn, hợp tác hữu nghị sẽ phát triển theo hướng bền chặt hơn.

"Lửa thử vàng, gian nan thử sức"

Là chuyên gia về các vấn đề quốc tế, giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc nhấn mạnh ý nghĩa của việc Đại hội XIV bầu ra tập thể lãnh đạo khóa có tính kế thừa, đổi mới và kiên định, là một đội ngũ có niềm tin vững chắc và tinh thần cải cách mạnh mẽ, tạo thêm động lực để dẫn dắt Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược qua hai dấu mốc 100 năm.

Giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.

Chia sẻ ấn tượng về Tổng Bí thư Tô Lâm, Giáo sư Hứa Lợi Bình cho rằng, sự quyết liệt và mạnh mẽ trong chiến dịch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ; cùng tác phong lãnh đạo, quản trị hiệu quả, thúc đẩy đổi mới, hội nhập, nhất là cải cách bộ máy với mức độ và tốc độ chưa từng thấy, là những cảm nhận chung của cộng đồng quốc tế về nhà lãnh đạo của Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố vững chắc vai trò lãnh đạo mạnh mẽ và hiệu quả của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều này có ý nghĩa lịch sử sâu sắc đối với việc hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm và mở ra kỷ nguyên mới của sự phát triển đất nước. Giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc

Ông Hứa Lợi Bình cho rằng, trong tình hình quốc tế ngày càng phức tạp và Việt Nam đang ở giai đoạn then chốt của công cuộc phát triển và hiện đại hóa đất nước, việc đồng chí Tô Lâm tái đắc cử chức vụ Tổng Bí thư phản ánh sự tin cậy cao độ và nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân Việt Nam đặt vào ông. “Chúng tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố vững chắc vai trò lãnh đạo mạnh mẽ và hiệu quả của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều này có ý nghĩa lịch sử sâu sắc đối với việc hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm và mở ra kỷ nguyên mới của sự phát triển đất nước”, Giáo sư Hứa Lợi Bình bày tỏ.

Dẫn câu tục ngữ “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, vị học giả Trung Quốc khẳng định, Tổng Bí thư Tô Lâm có niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa cộng sản, luôn khắc ghi truyền thống cách mạng, đã thể hiện lòng dũng cảm và bản lĩnh phi thường, cũng như năng lực lãnh đạo xuất sắc trong mọi khó khăn, thử thách.

Nhìn về tương lai, ông Hứa Lợi Bình bày tỏ hy vọng, sau Đại hội XIV, Tổng Bí thư của hai Đảng sẽ tiếp tục duy trì gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên, nhằm tăng cường trao đổi chiến lược và lòng tin chiến lược, định hướng xử lý thỏa đáng các khác biệt, dẫn dắt quan hệ hai nước Trung Quốc-Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới.

Đỗ Hữu Hưng - Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc

Nguồn: https://nhandan.vn/an-tuong-ve-nha-lanh-dao-hanh-dong-quyet-liet-nhin-xa-trong-rong-du-suc-dan-dat-viet-nam-vuon-minh-post939076.html