Ấn Độ diễn tập phòng thủ ven biển quy mô toàn quốc

Hải quân Ấn Độ đang chủ trì cuộc diễn tập phòng thủ ven biển quy mô toàn quốc mang tên Sea Vigil-26, diễn ra từ ngày 11–19/11, nhằm đánh giá khả năng ứng phó các nguy cơ an ninh hàng hải, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ bờ biển và cơ quan chức năng.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, đây là lần thứ năm cuộc diễn tập Sea Vigil được tổ chức, với phạm vi bao phủ toàn bộ đường bờ biển và vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Hoạt động có sự tham gia của tất cả các bang và vùng lãnh thổ ven biển, cùng nhiều lực lượng và cơ quan liên quan, trong đó có Hải quân, Lực lượng Bảo vệ bờ biển, cảnh sát an ninh ven biển, hải quan và các đơn vị hàng hải khác.

Cuộc diễn tập được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, từ ngày 11–17/11, tập trung đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống phòng thủ và an ninh ven biển. Giai đoạn trên biển sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/11, với sự triển khai các phương tiện và lực lượng tham gia nhằm kiểm tra khả năng phối hợp, phát hiện và xử lý các tình huống an ninh giả định.

Tại bang Goa, các nhóm liên ngành kiểm tra mức độ sẵn sàng tại cảng biển, đồn cảnh sát ven biển, khu neo đậu tàu cá, văn phòng hải quan và các vị trí trọng yếu. Diễn tập thực địa tập trung vào ứng phó các tình huống xâm nhập bờ biển, tấn công cơ sở hạ tầng, cướp tàu thương mại và tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Theo thông tin từ Hải quân Ấn Độ, Sea Vigil được xây dựng từ năm 2018 nhằm kiểm chứng các biện pháp tăng cường an ninh hàng hải sau loạt vụ tấn công khủng bố tại thành phố Mumbai tháng 11/2008. Cuộc diễn tập năm nay có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, chính quyền các bang và vùng lãnh thổ, đồng thời huy động sự tham gia của cộng đồng ngư dân và cư dân ven biển.

Sea Vigil-26 cũng là hoạt động chuẩn bị cho cuộc diễn tập tác chiến quy mô lớn hai năm một lần của Hải quân Ấn Độ mang tên TROPEX. Hai cuộc diễn tập nhằm đánh giá toàn diện năng lực bảo đảm an ninh hàng hải, từ phòng thủ ven biển đến hoạt động tác chiến trên biển xa.

Minh Phương