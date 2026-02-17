Ẩm thực Tết Á Đông: Những món ăn mang lời cầu chúc năm mới an lành

Tại nhiều quốc gia châu Á, Tết Nguyên đán vẫn là dịp lễ quan trọng nhất trong năm, người dân đón khởi đầu mới không chỉ bằng những lời chúc tốt đẹp nhất, mà còn bằng những món ăn mang ý nghĩa tượng trưng. Bữa cơm đầu năm mới vì thế không đơn thuần là sinh hoạt thường nhật, mà là một nghi lễ – nơi ước vọng về may mắn, thịnh vượng, trường thọ và sum họp được đặt lên bàn tiệc trước khi được nói thành lời.

Sủi cảo là món ăn không thể thiếu trong đêm giao thừa của người Trung Quốc. Ảnh: Asian Inspirations.

Trong văn hóa Trung Hoa, sủi cảo là món ăn không thể thiếu đêm giao thừa. Những chiếc bánh nhỏ có hình dáng gợi liên tưởng đến thỏi vàng cổ, từ lâu đã trở thành biểu tượng của tài lộc và phú quý. Tên gọi sủi cảo (Jiaozi) đồng âm với khoảnh khắc giao thời (Jiaozi), mang ngụ ý đoàn tụ, tiễn cũ đón mới, cầu may mắn và bình an cho năm tới. Truyền thống cả gia đình quây quần gói sủi cảo vào tối cuối năm không chỉ để chuẩn bị bữa ăn, mà còn để đánh dấu thời khắc đoàn viên. Nhiều gia đình tin rằng ăn sủi cảo đúng lúc giao thừa sẽ giữ may mắn ở lại trong nhà, mở ra một năm mới hanh thông, đủ đầy.

Tại Hàn Quốc, năm mới bắt đầu bằng một bát canh bánh gạo tteokguk trong dịp Seollal. Theo quan niệm truyền thống, mỗi người chỉ thực sự thêm một tuổi sau khi ăn xong bát canh đầu năm. Những lát bánh gạo trắng, mềm, nấu trong nước dùng nóng tượng trưng cho sự tinh khiết và khởi đầu mới.

Tại Hàn Quốc, năm mới bắt đầu bằng một bát canh bánh gạo tteokguk. Theo quan niệm truyền thống, mỗi người chỉ thực sự thêm một tuổi sau khi ăn xong bát canh đầu năm Ảnh: Wikipedia.

Tại Singapore và Malaysia, cộng đồng người Hoa lại có nghi thức ẩm thực đặc sắc với món yu sheng trong hoạt động “Lo Hei”. Các thành viên đứng quanh bàn, cùng dùng đũa trộn và tung cao các nguyên liệu, hô vang lời chúc thịnh vượng. Càng tung cao, vận may được tin là càng lớn. Yu sheng vì thế không chỉ là món ăn, mà là một nghi thức tập thể đầy sắc màu trong xã hội đa văn hóa hiện đại.

Tại Mông Cổ, Tết âm lịch được gọi là Tsagaan Sar (Tết Trắng) – dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người dân du mục. Bàn tiệc đầu năm thường có bánh buuz (bánh bao hấp nhân thịt cừu hoặc bò), xếp thành từng tầng cao như biểu tượng của sự sung túc và đầy đặn. Ngoài ra còn có aaruul (phô mai khô), sữa, kem đông và trà sữa mặn suutei tsai – những sản vật từ chăn nuôi, thể hiện nền văn hóa du mục lâu đời. Màu trắng của sữa và các chế phẩm từ sữa tượng trưng cho sự thuần khiết và khởi đầu tốt lành.

Ẩm thực ngày Tết Tsagaan Sar của Mông Cổ mang đậm dấu ấn du mục, trong đó bánh bao hấp nhân thịt cừu hoặc thịt bò là món ăn không thể thiếu trên bàn tiệc. Ảnh: MBC.

Điểm chung của những món ăn đầu năm ấy không nằm ở sự cầu kỳ hay đắt đỏ, mà ở ý nghĩa biểu tượng. Dù nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp, dù nhiều gia đình chọn cách đón Tết giản lược hơn, những món ăn mang lời chúc vẫn hiện diện. Bởi trước khi nghĩ đến những mục tiêu lớn lao, năm mới trong văn hóa Á Đông luôn bắt đầu từ những ước vọng giản dị: gia đình sum họp, cuộc sống đủ đầy và niềm tin vào một hành trình nhiều may mắn phía trước.

Ngọc Liên

Nguồn: CGTN/Arirang/Artger