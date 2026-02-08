Ấm áp Ngày hội hiến máu tình nguyện tại xã Kim Tân

Trong tiết trời se lạnh, mưa phùn lất phất của những ngày đầu xuân, đông đảo cán bộ, đoàn viên và Nhân dân đã có mặt từ sớm tại Trung tâm hội nghị xã Kim Tân tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện. Giữa thời điểm giáp Tết, khi nhiều gia đình còn tất bật chuẩn bị đón năm mới, hình ảnh những người dân khoác áo mưa, lặng lẽ xếp hàng hiến máu đã để lại nhiều xúc cảm.

Ngay từ đầu giờ sáng 8/2, hội trường Trung tâm hội nghị xã Kim Tân đã rộn ràng diễn ra không khí làm việc nghiêm túc, trật tự. Lực lượng y tế chủ động bố trí các bàn khám sàng lọc, lấy máu theo đúng quy trình; đoàn viên, thanh niên phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn người dân hoàn tất thủ tục hiến máu.

Trong điều kiện thời tiết mưa xuân, se lạnh, sự quan tâm, động viên kịp thời giữa những người tham gia đã góp phần tạo nên không khí ấm áp, thân tình. Nhiều người dân cho biết, dù thời điểm giáp Tết công việc gia đình còn nhiều, song vẫn thu xếp thời gian tham gia hiến máu tình nguyện, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử vì cộng đồng; coi đây là việc làm ý nghĩa, mở đầu cho một năm mới nhân ái, sẻ chia.

Lần thứ 4 tham gia hiến máu tình nguyện, là một trong những người có mặt từ sớm, cô giáo Phạm Thị Duyên, giáo viên Trường Mầm non Thành Trực chia sẻ: “Những ngày giáp Tết ai cũng bận, nhưng nghĩ đến việc những giọt máu của mình có thể giúp được người bệnh thì tôi thấy việc sắp xếp thời gian là hoàn toàn xứng đáng. Chỉ cần đủ sức khỏe, tôi sẽ tiếp tục tham gia”.

Không chỉ có giáo viên, cán bộ, đoàn viên thanh niên, Ngày hội hiến máu tại xã Kim Tân còn thu hút đông đảo người dân ở nhiều độ tuổi khác nhau. Có những gương mặt đã nhiều lần tham gia, cũng có những người lần đầu hiến máu với tâm trạng vừa hồi hộp, vừa háo hức. Dù là lần đầu hay đã quen thuộc, tất cả đều chung một mong muốn: sẻ chia và lan tỏa tinh thần nhân ái.

Theo đồng chí Bùi Thị Phúc, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Kim Tân, Ngày hội hiến máu được địa phương tổ chức vào thời điểm đầu xuân với mong muốn khơi dậy tinh thần trách nhiệm cộng đồng ngay từ những ngày đầu năm.

“Dù thời tiết không thuận lợi, trời lạnh và có mưa phùn, nhưng người dân vẫn tham gia rất đông đủ. Điều này cho thấy phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn xã ngày càng lan tỏa sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ và nhân dân”, đồng chí Bùi Thị Phúc nhấn mạnh.

Công tác tổ chức Ngày hội hiến máu được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn cho người tham gia. Lực lượng y tế thực hiện nghiêm túc quy trình khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe trước và sau khi hiến máu. Những người vừa hoàn thành hiến máu được nghỉ ngơi, chăm sóc và động viên kịp thời.

Theo Ban tổ chức, Ngày hội hiến máu tình nguyện xã Kim Tân năm nay đã thu hút gần 1000 người đăng ký tham gia, phấn đấu tiếp nhận 600 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu tỉnh giao góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh thời điểm tổ chức rơi vào những ngày cuối năm bận rộn và điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Lãnh đạo xã Kim Tân động viên người tham gia hiến máu.

Không khí Ngày hội hiến máu vì thế không chỉ là sự kiện y tế đơn thuần, mà còn là dịp để lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Những giọt máu ấm nóng được trao đi mang theo niềm hy vọng, sự sống và tinh thần sẻ chia giữa người với người.

Với xã Kim Tân, hiến máu tình nguyện không còn là phong trào mang tính thời điểm, mà đã trở thành hoạt động thường xuyên, thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Ngày hội hiến máu đầu xuân vì thế trở thành điểm nhấn ý nghĩa, mở đầu cho một năm mới bằng những việc làm thiết thực và giàu tính nhân ái.

Ngọc Huấn