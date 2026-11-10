Agribank Thanh Hóa hướng tới mô hình ngân hàng xanh

Trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu, ngành ngân hàng đang từng bước điều chỉnh hoạt động tín dụng, ưu tiên dòng vốn cho các lĩnh vực thân thiện với môi trường. Cùng với các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh, Agribank Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm mở rộng tín dụng xanh, khuyến khích sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao và từng bước “xanh hóa” hoạt động ngân hàng.

Công ty CP Nông sản Phú Gia vay vốn Agribank mở rộng phát triển mô hình chăn nuôi hướng công nghệ cao, quy trình chăn nuôi khép kín, kiểm soát môi trường và chất lượng đầu vào.

Công ty CP Nông sản Phú Gia (đóng tại Khu Công nghiệp Lễ Môn), tiền thân là Công ty CP Nông sản Thanh Hoa, thành lập năm 2002. Từ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông sản, đến nay công ty đã phát triển các lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, con giống, chăn nuôi công nghệ cao, chế biến và xuất khẩu gia cầm. Bà Trần Thị Hiền, Phó tổng giám đốc công ty, cho biết: “Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp đã nhiều lần tiếp cận nguồn vốn từ Agribank Thanh Hóa để đầu tư mở rộng sản xuất. Hiện nay, công ty tiếp tục được ngân hàng hỗ trợ vốn với lãi suất ưu đãi. Đây là một trong những nguồn lực giúp doanh nghiệp đầu tư công nghệ, hoàn thiện quy trình sản xuất khép kín và mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng công nghệ cao, bền vững".

Cũng theo bà Hiền, Phú Gia đang hợp tác với một số tập đoàn lớn của châu Âu trong chuyển giao công nghệ, xây dựng chuỗi sản xuất khép kín từ con giống, thức ăn, chăn nuôi đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hệ thống trang trại gà thịt được đầu tư theo hướng công nghệ cao, áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín, kiểm soát môi trường và chất lượng đầu vào. Tổng quy mô chăn nuôi của hệ thống trang trại chính và các cơ sở liên kết đạt hơn 6 triệu con mỗi năm, sản lượng khoảng 18.000 tấn thịt.

Bên cạnh các khoản vay dành cho dự án nông nghiệp công nghệ cao, Agribank Thanh Hóa còn triển khai những chương trình tín dụng hướng đến cơ giới hóa sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và phát triển sản phẩm OCOP. Thông qua đó, các hộ sản xuất, HTX và doanh nghiệp có thêm điều kiện đầu tư máy móc, cải tiến quy trình, mở rộng quy mô và tổ chức sản xuất theo hướng liên kết. Đến nay, hơn 700 khách hàng đã tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi của ngân hàng, với tổng dư nợ hơn 1.000 tỷ đồng. Nguồn vốn này góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi phương thức sản xuất, từng bước khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, tăng cường liên kết trong các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Đến tháng 10/2026, tổng nguồn vốn của Agribank Thanh Hóa đạt gần 31.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 32.000 tỷ đồng. Với quy mô nguồn vốn và mạng lưới hoạt động trên địa bàn, việc định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất xanh, nông nghiệp sạch có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình chuyển đổi phương thức sản xuất tại địa phương. Tuy nhiên, để tín dụng xanh phát huy hiệu quả, bên cạnh chính sách lãi suất, việc lựa chọn dự án có phương án sản xuất khả thi, đáp ứng yêu cầu về môi trường và khả năng hoàn trả vốn vẫn là yếu tố quan trọng.

Ông Lưu Văn Hiếu, Phó giám đốc Agribank Thanh Hóa, cho biết: “Ngân hàng đang tập trung thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; quan tâm các mô hình OCOP, sản xuất nông nghiệp hữu cơ có tiềm năng tại từng địa phương. Đồng thời, chú trọng cho vay theo chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Qua đó, tạo điều kiện để người dân, HTX và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp, phục vụ đầu tư sản xuất, kinh doanh”.

Cùng với điều chỉnh cơ cấu tín dụng, Agribank Thanh Hóa cũng từng bước số hóa hoạt động, mở rộng các dịch vụ ngân hàng điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Việc tăng cường giao dịch trên môi trường số không chỉ tạo thuận lợi cho khách hàng mà còn góp phần giảm sử dụng giấy tờ, hạn chế chi phí vận hành và từng bước thay đổi thói quen giao dịch truyền thống. Cùng với đó, ngân hàng cũng đã triển khai những hoạt động như hạn chế rác thải nhựa, giữ gìn môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, tham gia vệ sinh môi trường tại các địa phương, khu vực ven biển và trồng cây xanh. Đây là những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong đội ngũ cán bộ, nhân viên, đồng thời lan tỏa trách nhiệm cộng đồng.

Bài và ảnh: Đức Thanh