Đời sống - Xã hội

Agribank Nam Thanh Hóa trao 1.800 phần quà Tết tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh

Khánh Phương
(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026, hưởng ứng Chương trình An sinh xã hội “Agribank trao yêu thương - Tết trọn vẹn”, Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tổ chức trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người yếu thế tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trong không khí rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026, hưởng ứng Chương trình An sinh xã hội “Agribank trao yêu thương - Tết trọn vẹn”, Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tổ chức trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người yếu thế tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trong dịp này, Agribank Nam Thanh Hóa đã trao 1.800 phần quà Tết cho hộ nghèo và gia đình chính sách. Mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng, tổng giá trị các phần quà là 900 triệu đồng. Mỗi phần quà là sự sẻ chia thiết thực, góp phần động viên tinh thần, giúp bà con đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, đủ đầy và trọn vẹn hơn.

Chương trình “Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026” do Agribank Nam Thanh Hóa thực hiện đã tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và uy tín của Agribank - ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, luôn gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội.

Chương trình tập trung quan tâm, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần giúp người dân đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò và trách nhiệm của Agribank Nam Thanh Hóa trong việc đồng hành cùng cộng đồng và phát triển bền vững.

Khánh Phương

