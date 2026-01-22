8 quốc gia Hồi giáo tuyên bố tham gia “Hội đồng Hòa bình” Gaza

8 quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo mói đây đã ra tuyên bố chung xác nhận quyết định tham gia sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, với mục tiêu thúc đẩy chấm dứt xung đột tại Dải Gaza và hỗ trợ tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị thượng đỉnh tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập ngày 13/10, nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Dải Gaza. Ảnh: Getty Images.

Theo tuyên bố chung ngày 21/1, các nước gồm Ai Cập, Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Qatar và Pakistan hoan nghênh lời mời mà Tổng thống Trump gửi tới lãnh đạo các quốc gia này. Mỗi nước sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để chính thức gia nhập hội đồng, trong đó Ai Cập, Pakistan và UAE cho biết đã hoàn tất quyết định tham gia.

Tuyên bố chung nhấn mạnh sự ủng hộ của các nước đối với nỗ lực hòa bình do Tổng thống Trump dẫn dắt, đồng thời khẳng định cam kết thực hiện sứ mệnh của “Hội đồng Hòa bình” với tư cách một cơ chế quản trị chuyển tiếp, theo “Kế hoạch toàn diện” chấm dứt xung đột Gaza và được hậu thuẫn bởi Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mục tiêu của sáng kiến bao gồm củng cố lệnh ngừng bắn lâu dài, hỗ trợ tái thiết Gaza và thúc đẩy một nền hòa bình công bằng, bền vững, dựa trên quyền tự quyết và quyền thành lập nhà nước của người Palestine, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chấp nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tham gia “Hội đồng Hòa bình”, đánh dấu sự thay đổi căn bản cách tiếp cận vấn đề của lãnh đạo Chính phủ Israel.

Một người dân Gaza giữa cảnh hoang tàn đổ nát. Ảnh: AP

Tính tới hiện tại, ít nhất 18 quốc gia, trong đó có cả Việt Nam, đã chính thức xác nhận tham gia “Hội đồng Hòa bình” do Tổng thống Donald Trump khởi xướng. Đây là con số được các nguồn tin quốc tế trích dẫn dựa trên phản hồi chính thức của các nước sau khi Mỹ gửi thư mời khoảng 50–60 quốc gia tham gia cơ chế này.

“Hội đồng Hòa bình” được Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng và đích thân làm Chủ tịch, nhằm mục tiêu triển khai giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình Gaza gồm 20 điểm mà ông đã công bố cuối tháng 9/2025.

Ngọc Liên

Nguồn: Islam Channel.