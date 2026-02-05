5S ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa: Từ nền nếp khoa học đến nâng cao chất lượng điều trị

Hướng tới xây dựng môi trường làm việc khoa học, an toàn, thân thiện với người bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh triển khai mô hình ứng dụng công cụ 5S tại các khoa, phòng, trung tâm. Việc thực hiện 5S không chỉ góp phần tạo diện mạo xanh - sạch - đẹp cho bệnh viện mà còn mang lại những chuyển biến rõ nét trong chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cao sự hài lòng của người bệnh và hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ y tế.

Góc xuân ấm áp tại các khoa, phòng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) góp phần xoa dịu tâm lý người bệnh, tạo khí thế thi đua cho đội ngũ y, bác sĩ trong những ngày đầu năm mới.

5S - nền tảng cho môi trường làm việc khoa học, an toàn

Xác định 5S không phải là phong trào mang tính hình thức hay ngắn hạn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa coi đây là phương pháp quản lý khoa học cần được duy trì thường xuyên, gắn chặt với hoạt động chuyên môn hằng ngày. Theo đó, các nội dung Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng được triển khai đồng bộ tại từng khoa, phòng. Công tác sàng lọc được thực hiện nghiêm túc thông qua việc rà soát, loại bỏ các vật dụng không cần thiết, hồ sơ cũ, trang thiết bị hư hỏng, hết giá trị sử dụng. Nhờ đó, không gian làm việc được giải phóng, thông thoáng hơn, giảm nguy cơ mất an toàn và lãng phí. Sắp xếp được chuẩn hóa theo nguyên tắc “dễ tìm - dễ lấy - dễ trả lại”, giúp cán bộ y tế thao tác nhanh chóng, chính xác, nhất là trong những tình huống cấp bách.

Song song với đó, sạch sẽ được duy trì thường xuyên tại buồng bệnh, hành lang, phòng chức năng và khuôn viên bệnh viện; trang thiết bị, dụng cụ y tế được vệ sinh, bảo quản đúng quy định, góp phần phòng, chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Săn sóc và sẵn sàng thể hiện ở việc xây dựng nền nếp làm việc ngăn nắp, kỷ cương, nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trong thực hiện 5S hằng ngày.

Là đơn vị có đặc thù điều trị dài ngày, cần không gian tập luyện rộng rãi, an toàn cho người bệnh, Khoa Phục hồi chức năng được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác định là một trong những điểm nhấn khi triển khai mô hình 5S. Phong trào được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, dễ nhận thấy và có thể duy trì lâu dài.

Theo đó, khoa đã tiến hành sàng lọc toàn bộ trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, loại bỏ những vật dụng hư hỏng, không còn phù hợp; hồ sơ, tài liệu chuyên môn được rà soát, lưu trữ khoa học. Khu vực tập phục hồi, buồng bệnh, phòng kỹ thuật được sắp xếp lại hợp lý, bảo đảm thông thoáng, thuận tiện cho cả người bệnh và kỹ thuật viên trong quá trình điều trị. Công tác vệ sinh, làm sạch các trang thiết bị phục hồi chức năng như giường tập, máy tập, dụng cụ hỗ trợ vận động được thực hiện hằng ngày, tuân thủ nghiêm quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, góp phần bảo đảm an toàn cho người bệnh. Cùng với đó, việc chuẩn hóa quy trình làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng vị trí giúp duy trì 5S một cách liên tục, tránh hình thức.

Đáng chú ý, tinh thần “Sẵn sàng” được thể hiện rõ qua ý thức tự giác của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong khoa. 5S không còn là nhiệm vụ riêng lẻ mà trở thành một phần của công việc chuyên môn, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng điều trị và hiệu quả phục hồi chức năng cho người bệnh.

Những chuyển biến tích cực từ việc triển khai 5S đã tạo ấn tượng rõ rệt đối với người bệnh đang điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng. Không gian khoa phòng sạch sẽ, gọn gàng, thoáng đãng giúp người bệnh yên tâm, thoải mái hơn trong suốt quá trình tập luyện và phục hồi.

Bệnh nhân Lê Thị Yến, xã An Nông, chia sẻ: "Trước đây tôi khá lo lắng vì phải điều trị lâu ngày. Nhưng khi vào khoa, thấy phòng tập sạch sẽ, dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, các y, bác sĩ hướng dẫn tận tình nên tinh thần rất thoải mái, việc tập luyện cũng hiệu quả hơn".

Không chỉ cải thiện điều kiện vật chất, việc duy trì 5S còn giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận khu vực tập luyện, giảm nguy cơ va chạm, té ngã, đặc biệt với người cao tuổi hoặc bệnh nhân sau tai biến, chấn thương.

Trao đổi về hiệu quả triển khai mô hình 5S, Trưởng Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Tâm, khẳng định: 5S không chỉ là phong trào thi đua mà là giải pháp quản lý khoa học, lâu dài. Việc thực hiện 5S giúp khoa sử dụng hiệu quả trang thiết bị, giảm lãng phí, tạo môi trường làm việc an toàn cho nhân viên y tế và môi trường điều trị thân thiện cho người bệnh. Thời gian tới, khoa sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 5S, gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn.

Lan tỏa phong trào xanh - sạch - đẹp - 5S rộn ràng đón xuân

Cùng với việc triển khai 5S, phong trào xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp - 5S rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026 an khang được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa triển khai đồng bộ, tạo diện mạo khang trang, thân thiện cho cơ sở y tế. Công tác vệ sinh buồng bệnh, hành lang, khu vực làm việc được tăng cường; hệ thống cây xanh được chăm sóc, bổ sung, tạo không gian thoáng mát, dễ chịu cho người bệnh và người nhà. Việc phân loại rác thải y tế, rác thải sinh hoạt được thực hiện đúng quy định, góp phần bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn y tế.

Một điểm nhấn của phong trào là việc trang trí “Góc tết yêu thương” tại các khoa, phòng, trung tâm với chủ đề rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026 an khang. Mỗi đơn vị chủ động sáng tạo không gian tết phù hợp với đặc thù chuyên môn, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, gọn gàng, thẩm mỹ và không ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Những góc xuân ấm áp với sắc đào, sắc mai, câu đối đỏ, tiểu cảnh truyền thống... không chỉ góp phần xoa dịu tâm lý người bệnh mà còn tạo động lực, khí thế thi đua cho đội ngũ y, bác sĩ trong những ngày đầu năm mới.

Thông qua việc triển khai hiệu quả 5S gắn với phong trào bệnh viện xanh - sạch - đẹp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang từng bước xây dựng môi trường làm việc khoa học - an toàn - nhân văn, góp phần giảm sai sót chuyên môn, nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị và chất lượng chăm sóc, điều trị người bệnh, hướng tới mục tiêu phát triển bệnh viện ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp.

Bài và ảnh: Hà Phương