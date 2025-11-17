46 đoàn vận động viên tham gia Hội thao Thể dục thể thao toàn quân 2025

Sáng 17/11, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thao Thể dục thể thao toàn quân năm 2025.

Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Hội thao năm nay diễn ra từ ngày 16 - 25/11, có 46 đoàn với tổng quân số 2.693 người tham dự, trong đó có 230 huấn luyện viên, 2.193 vận động viên.

Các nội dung thi đấu tại Hội thao gồm: bóng đá nam (thi đấu 11 người và thi đấu 7 người); cầu lông (5 nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ); bóng bàn (4 nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ); quần vợt (4 nội dung thi đấu: đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ).

Khai mạc hội thao, Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn- Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Hội thao nhấn mạnh: Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Sự kiện này cũng nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao với mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân và viên chức quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác.

Kết quả đạt được của các tập thể, cá nhân tại Hội thao là cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cấp đánh giá công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao của các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong thời gian qua.

Thay mặt các trọng tài tuyên thệ, Trung tá Nguyễn Quốc Hội, trọng tài môn bóng bàn khẳng định, lực lượng trọng tài sẽ chấp hành nghiêm luật, điều lệ và những quy định của Ban Tổ chức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành các trận đấu khách quan, trung thực, công bằng, văn minh, góp phần vào sự thành công của Hội thao.

Đại diện các vận động viên tham gia thi đấu tại Hội thao, Thiếu tá Phạm Hoàng Danh (vận động viên Quân khu 7, môn Cầu lông) tuyên thệ: Các vận động viên sẽ chấp hành nghiêm luật, điều lệ, quy định của Ban Tổ chức và quyết định của trọng tài; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, phấn đấu giành thành tích cao nhất./.

