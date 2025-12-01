Hotline: 0822.173.636   |

3 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân giao nộp

Ngọc Huấn và CTV
(Baothanhhoa.vn) - Hạt Kiểm lâm Như Xuân vừa phối hợp với Công an xã Hóa Quỳ, UBND xã Hóa Quỳ tiếp nhận 3 cá thể động vật loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Hạt Kiểm lâm Như Xuân vừa phối hợp với Công an xã Hóa Quỳ, UBND xã Hóa Quỳ tiếp nhận 3 cá thể động vật loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Các lực lượng chức năng tiếp nhận 3 cá thể động vật loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngày 01/12, thông tin từ ông Dương Hoàng Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hạt Kiểm lâm Như Xuân phối hợp với Công an xã Hóa Quỳ, UBND xã Hóa Quỳ tiếp nhận 3 cá thể động vật loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ để bàn giao cho Vườn Quốc gia Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa chăm sóc, sau đó thả về môi trường tự nhiên.

Các lực lượng chức năng tiếp nhận 3 cá thể động vật loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trước đó, gia đình ông Hà Thanh Xuyến (thôn Đồng Tâm, xã Hóa Quỳ) phát hiện 3 cá thể động vật rừng xuất hiện tại khu vực thác Đồng Quan, thôn Đồng Tâm, xã Hóa Quỳ.

Cá thể công được xác định là Công Ấn Độ, có tên khoa học Pavo cristatus, nhóm IIB.

Ngay sau khi phát hiện, gia đình đã báo cơ quan Kiểm lâm sở tại. Hạt Kiểm lâm Như Xuân đã tiến hành phối hợp với Công an xã Hóa Qùy và UBND xã Hóa Quỳ kiểm tra, xác minh, tiếp nhận và xác định 2 cá thể Công Ấn Độ có tên khoa học là Pavo cristatus và 1 cá thể khỉ mốc, tên khoa học là Macaca assamensis, đều thuộc nhóm IIB. Đây là các loài thuộc phụ lục III Công ước CITES về buôn bán động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, đều được ưu tiên bảo vệ.

Ngọc Huấn và CTV

