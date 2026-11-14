23 đội tranh tài tại Giải bóng đá O40 Thanh Hóa

Chiều 14/11, tại cụm sân cỏ nhân tạo hồ Đồng Chiệc (phường Hạc Thành), Giải bóng đá 7 người O40 tỉnh Thanh Hóa mùa thứ 4, năm 2026 chính thức khai mạc.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải.

Giải bóng đá O40 tỉnh Thanh Hóa là sân chơi truyền thống dành riêng cho những cầu thủ từ 40 tuổi trở lên. Qua 3 mùa tổ chức, giải đấu từng bước tạo dựng được dấu ấn riêng trong đời sống thể thao phong trào của tỉnh.

Năm nay, giải đấu tiếp tục nhận được sự đồng hành của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Đà Ninh, Đam Quán, Tschool, Công ty Quảng cáo Định Hướng và các đơn vị liên quan. Qua đó hướng tới tổ chức một giải đấu quy mô, chuyên nghiệp, nhằm động viên, khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu môn bóng đá trong toàn tỉnh.

Đại diện các đội bóng tham dự giải.

Ban Tổ chức tặng kỷ niệm chương tri ân các nhà tài trợ.

Sau 3 mùa tổ chức thành công, mùa giải thứ 4 ghi nhận số lượng đội bóng tham dự đông nhất với 23 đội bóng. Các đội bóng được chia thành 6 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất - nhì mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8, chọn các đội thắng vào vòng tứ kết.

Các trận đấu được tổ chức tại cụm sân cỏ nhân tạo hồ Đồng Chiệc và áp dụng Luật bóng đá 7 người mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Dù bước qua tuổi 40, các cầu thủ vẫn thể hiện phong độ ấn tượng, nền tảng kỹ thuật điêu luyện cùng tinh thần thi đấu cống hiến hết mình.

Ngay sau lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, nhiều màu sắc, các trận đấu ở vòng bảng đã đồng loạt diễn ra trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả và cổ động viên.

Giải sẽ diễn ra vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, dự kiến kéo dài đến ngày 26/12/2026.

Anh Tuân