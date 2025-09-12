18 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm

Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo vào khoảng 1h sáng 6/9, một người dân ở phường Sầm Sơn bị một nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy không biển kiểm soát đuổi đánh và chiếm đoạt số tiền 300.000 đồng.

Tiếp đó, ngày 7/9, chị C.T.N, trú tại tổ dân phố Tài Lộc, phường Sầm Sơn đến Công an phường Sầm Sơn trình báo khoảng 2h10 cùng ngày, có 2 nhóm thanh, thiếu niên đuổi đánh nhau trước nhà chị, gây náo loạn khu phố và làm cửa kính cường lực của gia đình bị rạn vỡ.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Sầm Sơn tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét. Quá trình điều tra xác định, cả 2 vụ việc trên đều do một nhóm thanh, thiếu niên gây ra.

Nhóm thanh, thiếu niên gây ra vụ việc.

Cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định được danh tính và triệu tập 18 đối tượng có liên quan đến cơ quan Công an để làm việc.

B ước đầu các đối tượng khai nhận: Khoảng 1h ngày 6/9, nhóm thanh niên gồm: Hoàng Văn Q. (sinh năm 2009) ở phường Đông Quang; Nguyễn Tuấn D. (sinh năm 2008), Hà Ngọc N. (sinh năm 2009), Nguyễn Văn Đ. (sinh năm 2007), Ngô Tất T. (sinh năm 2009), Nguyễn Hoàng M.Đ. (sinh năm 2010), Lê Hồ M.A (sinh năm 2007) đều ở phường Hạc Thành; Nguyễn Văn Đ. (sinh năm 2009) ở phường Nguyệt Viên; Nguyễn Văn T.L. (sinh năm 2009), Lê Văn H. (sinh năm 2008), N.M.P. (sinh năm 2010) đều ở phường Đông Tiến và Mai Đức V. (sinh năm 2009) ở phường Hàm Rồng, mang theo kiếm, vỏ chai bia, điều khiển 6 xe mô tô đã tháo biển kiểm soát, nẹt pô, lạng lách, đánh võng... trên một số tuyến đường từ phường Hạc Thành xuống phường Sầm Sơn.

Khi đến đường Lê Lợi, phường Sầm Sơn, nhóm này gặp 3 thanh, thiếu niên khác ở phường Sầm Sơn đang đi ngược chiều thì đã cà khịa, đuổi đánh nhau trên đường. Khi đuổi kịp nhóm 3 thanh niên ở phường Sầm Sơn, Hà Ngọc N. đã tự mở hộc phía trước xe máy của 3 thanh niên và lấy đi 300.000 đồng. Sau khi lấy được tiền, các đối tượng dùng để đổ xăng, tụ tập uống nước chè đến gần sáng mới ra về.

Tiếp đó, khoảng 1h ngày 7/9, nhóm thanh niên trên tiếp tục mang theo dao, kiếm, vỏ chai bia điều khiển mô tô tháo biển kiểm soát lạng lách, đánh võng, nẹt pô từ phường Hạc Thành xuống phường Sầm Sơn theo hướng Đại lộ Nam Sông Mã. Trong quá trình di chuyển, nhóm thanh niên này xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh, thiếu niên khác cũng mang theo kiếm, vỏ chai bia, ná bắn đạn bi...gồm: Hoàng Văn Hưng (sinh năm 2005), Trần Anh T. (sinh năm 2008), Nguyễn Hữu Việt Anh (sinh năm 2007), Nguyễn Hữu Đ. (sinh năm 2008), Nguyễn Hải M. (sinh năm 2009), Nguyễn Hoàng N. (sinh năm 2010), Nguyễn Văn H. (sinh năm 2008) đều ở phường Sầm Sơn và Lê Xuân M. (sinh năm 2008) ở xã Quảng Ninh.

Cả 2 nhóm khiêu khích bằng cách chiếu tia laser, bắn đạn bi, ném vỏ chai bia vào nhau và điều khiển xe mô tô đuổi, đánh nhau trên đường, khiến 4 xe mô tô đâm vào nhau làm một số đối tượng bị thương.

Cửa kính của một nhà dân bị các đối tượng làm hư hỏng.

Tại đây, cả hai nhóm tiếp tục dùng vỏ chai bia, gạch, đá ném nhau. Hậu quả làm cửa kính cường lực nhà chị C.T.N bị vỡ, rạn nứt nhiều đường, một số đối tượng bị thương tích nhẹ. Ngay sau khi xảy ra, các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng”, “Cướp tài sản”; tạm giữ hình sự đối với các đối tượng có liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đình Hợp (CTV)