Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Pháp luật

18 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm

Đình Hợp (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo vào khoảng 1h sáng 6/9, một người dân ở phường Sầm Sơn bị một nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy không biển kiểm soát đuổi đánh và chiếm đoạt số tiền 300.000 đồng.

18 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm

Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo vào khoảng 1h sáng 6/9, một người dân ở phường Sầm Sơn bị một nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy không biển kiểm soát đuổi đánh và chiếm đoạt số tiền 300.000 đồng.

Tiếp đó, ngày 7/9, chị C.T.N, trú tại tổ dân phố Tài Lộc, phường Sầm Sơn đến Công an phường Sầm Sơn trình báo khoảng 2h10 cùng ngày, có 2 nhóm thanh, thiếu niên đuổi đánh nhau trước nhà chị, gây náo loạn khu phố và làm cửa kính cường lực của gia đình bị rạn vỡ.

18 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Sầm Sơn tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét. Quá trình điều tra xác định, cả 2 vụ việc trên đều do một nhóm thanh, thiếu niên gây ra.

18 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm

Nhóm thanh, thiếu niên gây ra vụ việc.

Cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định được danh tính và triệu tập 18 đối tượng có liên quan đến cơ quan Công an để làm việc.

B ước đầu các đối tượng khai nhận: Khoảng 1h ngày 6/9, nhóm thanh niên gồm: Hoàng Văn Q. (sinh năm 2009) ở phường Đông Quang; Nguyễn Tuấn D. (sinh năm 2008), Hà Ngọc N. (sinh năm 2009), Nguyễn Văn Đ. (sinh năm 2007), Ngô Tất T. (sinh năm 2009), Nguyễn Hoàng M.Đ. (sinh năm 2010), Lê Hồ M.A (sinh năm 2007) đều ở phường Hạc Thành; Nguyễn Văn Đ. (sinh năm 2009) ở phường Nguyệt Viên; Nguyễn Văn T.L. (sinh năm 2009), Lê Văn H. (sinh năm 2008), N.M.P. (sinh năm 2010) đều ở phường Đông Tiến và Mai Đức V. (sinh năm 2009) ở phường Hàm Rồng, mang theo kiếm, vỏ chai bia, điều khiển 6 xe mô tô đã tháo biển kiểm soát, nẹt pô, lạng lách, đánh võng... trên một số tuyến đường từ phường Hạc Thành xuống phường Sầm Sơn.

Khi đến đường Lê Lợi, phường Sầm Sơn, nhóm này gặp 3 thanh, thiếu niên khác ở phường Sầm Sơn đang đi ngược chiều thì đã cà khịa, đuổi đánh nhau trên đường. Khi đuổi kịp nhóm 3 thanh niên ở phường Sầm Sơn, Hà Ngọc N. đã tự mở hộc phía trước xe máy của 3 thanh niên và lấy đi 300.000 đồng. Sau khi lấy được tiền, các đối tượng dùng để đổ xăng, tụ tập uống nước chè đến gần sáng mới ra về.

Tiếp đó, khoảng 1h ngày 7/9, nhóm thanh niên trên tiếp tục mang theo dao, kiếm, vỏ chai bia điều khiển mô tô tháo biển kiểm soát lạng lách, đánh võng, nẹt pô từ phường Hạc Thành xuống phường Sầm Sơn theo hướng Đại lộ Nam Sông Mã. Trong quá trình di chuyển, nhóm thanh niên này xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh, thiếu niên khác cũng mang theo kiếm, vỏ chai bia, ná bắn đạn bi...gồm: Hoàng Văn Hưng (sinh năm 2005), Trần Anh T. (sinh năm 2008), Nguyễn Hữu Việt Anh (sinh năm 2007), Nguyễn Hữu Đ. (sinh năm 2008), Nguyễn Hải M. (sinh năm 2009), Nguyễn Hoàng N. (sinh năm 2010), Nguyễn Văn H. (sinh năm 2008) đều ở phường Sầm Sơn và Lê Xuân M. (sinh năm 2008) ở xã Quảng Ninh.

Cả 2 nhóm khiêu khích bằng cách chiếu tia laser, bắn đạn bi, ném vỏ chai bia vào nhau và điều khiển xe mô tô đuổi, đánh nhau trên đường, khiến 4 xe mô tô đâm vào nhau làm một số đối tượng bị thương.

18 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm

Cửa kính của một nhà dân bị các đối tượng làm hư hỏng.

Tại đây, cả hai nhóm tiếp tục dùng vỏ chai bia, gạch, đá ném nhau. Hậu quả làm cửa kính cường lực nhà chị C.T.N bị vỡ, rạn nứt nhiều đường, một số đối tượng bị thương tích nhẹ. Ngay sau khi xảy ra, các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng”, “Cướp tài sản”; tạm giữ hình sự đối với các đối tượng có liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đình Hợp (CTV)

Từ khóa:

#Phường Sầm Sơn #thanh thiếu niên #công an tỉnh Thanh Hóa #Gây rối trật tự công cộng #Phường Đông Quang #phường Hạc Thành #Cảnh sát hình sự #phường Nguyệt Viên #đối tượng #phường Đông Tiến

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Khởi tố 4 đối tượng về tội “Buôn lậu”

Khởi tố 4 đối tượng về tội “Buôn lậu”

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11/9, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 4 bị can về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Tạm giữ hình sự chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh

Tạm giữ hình sự chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh

Pháp luật
Ngày 11/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; đồng thời, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh để điều tra về...
Giữ bình yên cho thôn làng

Giữ bình yên cho thôn làng

Đảm bảo ANTT ở cơ sở
(Baothanhhoa.vn) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025, tuyến giao thông từ Quốc lộ 1A nối với Quốc lộ 45 đoạn qua xã Hoằng Phú lên nút giao cao tốc Bắc - Nam có lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại tăng cao đột biến. Tại chốt ngã tư trên cung đường này, các...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long