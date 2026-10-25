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15 thanh niên phường Tĩnh Gia viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Sỹ Thành (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự phường Tĩnh Gia, đơn vị đã tiếp nhận 15 lá đơn tình nguyện đăng ký nhập ngũ năm 2027 của các thanh niên trên địa bàn phường.

15 thanh niên phường Tĩnh Gia viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự phường Tĩnh Gia, đơn vị đã tiếp nhận 15 lá đơn tình nguyện đăng ký nhập ngũ năm 2027 của các thanh niên trên địa bàn phường.

Trong số 15 lá đơn tình nguyện nhập ngũ, có 12 đơn tình nguyện nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và 3 đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027.

Việc tình nguyện viết đơn nhập ngũ không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, lòng yêu nước mà còn khẳng định quyết tâm được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, công an của các bạn trẻ.

15 thanh niên phường Tĩnh Gia viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Thanh niên Lê Văn Vinh đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, nhưng em đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Em Lê Văn Vinh, sinh năm 2002, tại tổ dân phố Vinh Tiến, tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Đông Á, sau khi ra trường đã có công việc ổn định. Nhưng với mong ước được học tập và rèn luyện trong môi trường Quân đội, em đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Cũng như các thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Vinh bày tỏ niềm vui, phấn khởi, chia sẻ về tâm tư nguyện vọng, tinh thần quyết tâm nhập ngũ với mong muốn được trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng thành hơn nữa trong môi trường Quân đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sỹ Thành (CTV)

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Từ khóa:

#Tình nguyện #Quân đội nhân dân Việt Nam #phường Tĩnh Gia #thanh niên #Tổ dân phố #lên đường nhập ngũ #Môi trường #Công an nhân dân #Nghĩa vụ quân sự #Đăng ký

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