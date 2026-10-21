12 công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng cao quý về Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố kết quả xét tặng của Hội đồng cấp Nhà nước, gồm 11 công trình/cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và một cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

11 công trình, cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

1. Cụm công trình: Địa chất trầm tích Việt Nam - Lý luận và thực tiễn.

2. Cụm công trình: Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và bộ đội vùng Tây Nguyên.

3. Cụm công trình: Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng vaccine phòng chống một số bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi ở Việt Nam.

4. Cụm công trình: Ứng dụng, phát triển và chuyển giao thành công kỹ thuật ghép gan góp phần nâng cao vị thế của chuyên ngành ghép tạng Việt Nam.

5. Cụm công trình: Ghép mô-tạng từ người hiến chết não: Những giải pháp kỹ thuật đột phá, nhân rộng và thay đổi nhận thức cộng đồng.

6. Cụm công trình: Nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ phát triển phẫu thuật, can thiệp tim mạch và lồng ngực tại Việt Nam.

7. Công trình: Công nghệ mới BUSADCO bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm - Di tích Quốc gia đặc biệt.

8. Cụm công trình: Nghiên cứu phát triển công nghệ vật liệu và tự động hóa trong sản xuất sản phẩm đá nhân tạo cao cấp phục vụ xuất khẩu.

9. Công trình: Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

10. Cụm công trình: Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có tính sáng tạo đột phá để khôi phục, mở rộng và nâng cao hiệu quả thăm dò khai thác mỏ Đại Hùng.

11. Công trình: Nền tảng công nghệ và thiết kế, chế tạo hạ tầng mạng viễn thông 5G phục vụ lưỡng dụng cho hạ tầng số quốc gia và quốc phòng an ninh.

Cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ

Phát triển mạng lưới các đơn vị đột quỵ và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu điều trị đột quỵ.

Thông tin chi tiết về các công trình/cụm công trình và tác giả, đồng tác giả được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ tại: https://mst.gov.vn/ket-qua-xet-tang-giai-thuong-cua-hoi-dong-cap-nha-nuoc-xet-tang-giai-thuong-ho-chi-minh-giai-thuong-nha-nuoc-ve-khcn-dot-7-197261018183157561.htm./.

Theo TTXVN