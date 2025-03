Yên Trường phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu

Phát huy truyền thống yêu nước của quê hương vinh dự được đón Bác Hồ về thăm tháng 12/1961, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Yên Trường (Yên Định) đã luôn đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương phát triển. Yên Trường luôn là địa phương nằm trong tốp dẫn đầu của huyện về mọi mặt. Đặc biệt là giai đoạn 2020-2025, xã có nhiều chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt mục tiêu đại hội.

Vùng trồng hoa xã Yên Trường có giá trị thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm.

Yên Trường có lợi thế về giao thông, có tuyến Quốc lộ 45 đi qua, là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội vùng 2 của huyện Yên Định và giáp với huyện Vĩnh Lộc nên ngành dịch vụ, thương mại phát triển. Toàn xã có 600 hộ kinh doanh cá thể, 84 doanh nghiệp, chợ Kiểu, chợ Hổ Bái, hệ thống nhà hàng, siêu thị mini phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân và giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Tuy không phải vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của huyện, nhưng xã Yên Trường lại có nhiều lợi thế, tiềm năng phát triển lĩnh vực này. Xã đã xây dựng được nhiều vùng sản xuất liên kết hiệu quả cao, như: Vùng trồng lúa NA6, Bắc Thơm; cây ăn quả; trồng hoa; rau an toàn tiêu chuẩn VietGAP. Giá trị thu nhập/ha đất canh tác của xã đạt 188 triệu đồng, tăng 1,2 lần so với năm 2020, đạt 120,6% so với mục tiêu đại hội; có 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt tiêu chí 3 sao; 106 trang trại, gia trại, trong đó có 18 trang trại đủ tiêu chí, nhiều trang trại liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp như Công ty CP Chăn nuôi CP. Việt Nam, Công ty TNHH JaFa Comfeed Việt Nam...

Chủ tịch UBND xã Yên Trường, ông Bùi Thanh Hải, cho biết: “Nét chấm phá nổi bật trong bức tranh toàn cảnh về phát triển kinh tế của xã Yên Trường những năm qua là chương trình XDNTM nâng cao. Giai đoạn 2020-2025, về địa giới hành chính có sự thay đổi, xã Yên Bái sáp nhập vào xã Yên Trường và thực hiện luân chuyển công tác cán bộ chủ chốt không phải người địa phương nên gặp nhiều khó khăn. Bằng sự cố gắng nỗ lực, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân, đặc biệt là đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 12-NQ/ĐU về chương trình trọng tâm xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao, đồng thời phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong mọi việc, xã Yên Trường đã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023".

Trong giai đoạn này, cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ và có nhiều giải pháp thiết thực để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo hướng hiện đại. Tổng nguồn lực huy động đạt 1.263 tỷ đồng (tăng 6,1 lần so với giai đoạn 2015-2020), trong đó có 36,9 tỷ đồng ngân sách xã, chiếm 2,9%; 49,2 tỷ đồng ngân sách cấp trên, chiếm 3,9%; gần 858,2 tỷ đồng huy động nguồn lực trong dân, chiếm 67,9%, còn lại là con em xa quê, cộng đồng doanh nghiệp. Ngoài ra, xã còn có nhiều công trình trọng điểm của huyện được triển khai xây dựng, như: đường tránh Quốc lộ 45, kênh tưới T2A; đường 516C, Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Yên Trường, đền Hổ Bái và nhiều công trình khác đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Chất lượng giáo dục của 4 trường luôn đứng tốp đầu của huyện. Công tác an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được thực hiện đảm bảo, kịp thời và nhân văn. Đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, xã đã hoàn thành 100% chỉ tiêu huyện giao với 9 hộ sửa chữa và xây nhà mới, nâng tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn lên 99,9%. Năm 2025 xã còn 7 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,12%; 42 hộ cận nghèo chiếm 1,56%.

Việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên các lĩnh vực đã góp phần quan trọng vào thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ xã đề ra. Nổi bật là 22/23 chỉ tiêu đạt và vượt kết hoạch, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Những chỉ tiêu vượt nổi bật, như: tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 133 tỷ 388 triệu đồng; tỷ lệ tăng thu bình quân hằng năm đạt 25,64%; tổng giá trị sản phẩm năm 2025 ước đạt 1.366,5 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm 2020 (đứng thứ 5 toàn huyện).

Với quan điểm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng, động lực của sự phát triển, nhiệm kỳ qua, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện các nhiệm vụ; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ nhiều năm được Huyện ủy Yên Định công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Tỉnh ủy tặng Bằng khen hoàn thành nhiệm vụ 5 năm liên tục.

Bức tranh tươi mới của quê hương cách mạng xã Yên Trường đã và đang đổi thay từng ngày. Thành quả mà đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã gặt hái được trong chặng đường qua càng khẳng định, nhân lên niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Bí thư Đảng ủy xã Yên Trường Lê Văn Thư, cho biết: "Những kết quả đạt được là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã tiếp tục bước vào giai đoạn mới, phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu trước năm 2026 và trở thành thị trấn trước năm 2030, trong đó phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến 2030 đạt 118 triệu đồng/năm; tỷ lệ đô thị hóa năm 2030 đạt trên 50%...".

Bài và ảnh: Lê Hà