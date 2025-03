Xung kích, đi đầu trong các phong trào thi đua

Với sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết và khát khao cống hiến, cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) TP Thanh Hóa đã không ngại khó, không ngại khổ, ra sức thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, khẳng định vai trò xung kích, đi đầu trên nhiều lĩnh vực, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của thành phố.

Đoàn thanh niên TP Thanh Hóa trồng cây tại lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2025.

Khép lại “Năm thanh niên tình nguyện- 2024”, Thành đoàn TP Thanh Hóa đã ghi nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp bộ đoàn triển khai đồng loạt với nhiều hoạt động thiết thực, tập trung vào việc đăng ký, đảm nhận các tiêu chí vệ sinh môi trường; duy trì, nhân rộng đường cây thanh niên, đường hoa thanh niên, đường tranh bích họa, tuyến đường thanh niên tự quản, tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”. Nhiều phần việc mang đậm chất thanh niên ra đời như: “Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”, “Thanh niên thu gom rác thải”, “Thanh niên bảo vệ dòng sông quê hương”... đã để lại những ấn tượng tốt đẹp. Điển hình như “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cấp tỉnh” tổ chức tại phường Lam Sơn, Ban Thường vụ Thành đoàn đã trao tặng các thiết bị vui chơi cho thanh, thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng, trao tặng đường tranh bích họa dài gần 100m cho phố 7. Tại chương trình hưởng ứng Tết trồng cây, Thành đoàn đã trao tặng phường Đông Sơn 25 cây phong linh lớn, 3.000 cây mắt ngọc trồng dọc bờ sông Quảng Châu. Tại lễ ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên, Thành đoàn đã trao tặng 50 cây phong linh và 6.000 cây mắt ngọc cho phường Quảng Tâm...

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, các cấp bộ đoàn đã tổ chức hơn 200 hoạt động thanh niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; duy trì hoạt động của 34 đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở các xã, phường; 50 mô hình “Cổng trường tự quản về an toàn giao thông”. Đồng thời, phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn pháp luật về an toàn giao thông và lái xe an toàn cho học sinh tiểu học và THCS; phối hợp với Công ty CP Phát triển nghiên cứu công nghệ Việt Nam tuyên truyền về lợi ích của đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông và đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mũ bảo hiểm mới đạt chuẩn cho ĐVTN và Nhân dân.

Sống có trách nhiệm với cộng đồng là một nghĩa cử cao đẹp được tuổi trẻ TP Thanh Hóa phát huy rất tích cực. Mỗi chuyến đi tình nguyện, mỗi ngày ở cơ sở là một trải nghiệm thực tế để cán bộ, ĐVTN được học hỏi, chia sẻ và cống hiến. Nhiều chương trình như: “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Hè tình nguyện” do Thành đoàn phối hợp với Huyện đoàn các huyện Quảng Xương, Nga Sơn, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc tổ chức đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Để làm ấm lên tình người nơi cuộc sống còn nhiều gian khó, Thành đoàn đã phối hợp với Dự án Chạm trao tặng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” trị giá 50 triệu đồng; Ban Thường vụ Thành đoàn, các cơ sở đoàn trực thuộc và Liên đội các trường học trao tặng 3.288 suất quà, trị giá gần 1,3 tỷ đồng cho ĐVTN và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” thu hút gần 500 ĐVTN tham gia phân luồng, điều tiết giao thông và cấp phát miễn phí 13.300 chai nước, sữa; 2.000.000 quạt cầm tay cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Để xứng đáng là đội quân tiên phong trong công tác chuyển đổi số, tuổi trẻ TP Thanh Hóa đã đăng ký thực hiện và cụ thể hóa việc chuyển đổi số thành các mô hình, giải pháp, công trình, phần việc cụ thể như hỗ trợ Nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân mở tài khoản thanh toán điện tử, cài đặt định danh điện tử... Nhiều mô hình chuyển đổi số được các phường, xã thực hiện hiệu quả như: “Chợ không dùng tiền mặt”, “Tuyến phố không dùng tiền mặt”, “Số hóa các địa chỉ đỏ”, “Chuyển đổi số trong truyền thông, quảng bá sản phẩm OCOP”... Ngoài ra, các cơ sở đoàn còn hướng dẫn doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các trang thông tin điện tử, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội; ứng dụng công nghệ số phù hợp trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế số của thành phố.

Tinh thần xung kích, đi đầu của thanh niên thành phố còn thể hiện rõ nét trong việc học tập, nghiên cứu, luôn vươn lên trau dồi và lĩnh hội tri thức mới để áp dụng vào lao động và sản xuất. Nhiều bạn trẻ đã khởi nghiệp bằng chính bàn tay, khối óc dám nghĩ, dám làm và biết làm của mình. Cùng với sự đồng hành của tổ chức đoàn trong hỗ trợ nguồn vốn và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nhiều thanh niên đã vươn lên làm kinh tế giỏi với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, cá biệt có những mô hình doanh thu hàng tỷ đồng. Đặc biệt, để giúp ĐVTN không chọn nhầm ngành, ngồi nhầm ghế, phong trào đồng hành với ĐVTN trong định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cũng được triển khai sâu rộng. Với phương châm “Đúng ngành nghề, sáng tương lai”, toàn thành phố đã tư vấn, hướng nghiệp cho gần 2.000 ĐVTN khối THPT. Không chỉ đồng hành trong phát triển kinh tế và định hướng nghề nghiệp, các hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển kỹ năng xã hội... cũng luôn có sự kề vai, sát cánh của các cấp bộ đoàn.

“Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Để xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng ấy, cán bộ, ĐVTN TP Thanh Hóa sẽ viết tiếp trang sử vẻ vang của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn mới, phấn đấu, nỗ lực hết mình cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương”, Bí thư Thành đoàn TP Thanh Hóa Lê Ngọc Anh cho biết.

Bài và ảnh: Minh Khôi