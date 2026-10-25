Xung đột với Nga có thể khiến Ukraine tiêu tốn hơn 470 triệu USD mỗi ngày

Theo tính toán của hãng thông tấn TASS dựa trên các báo cáo của Bộ Tài chính Ukraine, chi tiêu quân sự của Ukraine trong năm 2027 sẽ lên tới 473 triệu USD mỗi ngày nếu xung đột với Nga tiếp diễn.

Theo Tass, con số này chỉ bao gồm các khoản chi tiêu quân sự, cụ thể là chi phí trả lương cho quân nhân đang tại ngũ và mua sắm trang thiết bị, đạn dược cùng các phương tiện quân sự. Khoản này không bao gồm chi tiêu xã hội nhằm hỗ trợ các cựu quân nhân và gia đình những người thiệt mạng khi làm nhiệm vụ, chi phí xây dựng công sự phòng thủ (nếu không do Bộ Quốc phòng thực hiện) hoặc các khoản chi tiêu khác của chính phủ. Tổng chi tiêu quân sự trong cả năm sẽ lên tới gần 173 tỷ USD.

Trong năm 2026, chi tiêu quân sự trung bình của Ukraine vào khoảng 300 triệu USD mỗi ngày, chưa tính các đề nghị cấp bổ sung ngân sách của Bộ Quốc phòng vào cuối năm. Nếu tính cả những khoản đề nghị này, tổng chi tiêu sẽ tăng lên 370 triệu USD mỗi ngày.

Trước đó ngày 21/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng đất nước cần tìm thêm 3,5 tỷ euro để đáp ứng nhu cầu tài chính đến cuối năm 2026. Ông khẳng định Ukraine phải giải quyết tất cả các “vấn đề khó khăn và thâm hụt” của năm tài chính hiện tại.

Hồi đầu tháng 10, ông Zelensky đề nghị các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) viện trợ bổ sung 70 tỷ euro (tương đương gần 80 tỷ USd) trong năm tới nhằm giúp Kiev tiếp tục đối phó với Nga. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU ở Brussels (Bỉ), ông Zelensky cho biết cuộc xung đột dự kiến tiêu tốn 155 tỷ euro trong năm tới.

EU, nhà hỗ trợ quốc tế lớn nhất của Ukraine, hiện đang giải ngân theo từng đợt khoản vay trị giá 90 tỷ euro cho Kiev nhằm đáp ứng các nhu cầu tài chính của nước này đến hết năm 2027. Tuy nhiên, Kiev cảnh báo Ukraine vẫn sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng trong bối cảnh các cuộc không kích của Nga gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế nước này. Ủy ban châu Âu (EC) cho biết đang phối hợp với Kiev để xác định chính xác nhu cầu tài chính của Ukraine trong năm tới.

Thanh Vân