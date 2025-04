Xúc động nghe lại bài bình luận của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 30/4/1975

Toàn văn bài bình luận “Cả nước ôm hôn thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng” “Cả nước ôm hôn thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Vang dậy đất trời tiếng reo vui của cả nước, Sài Gòn – Gia Định đã hoàn toàn giải phóng. Đỏ rực cờ sao trong tiếng pháo ran, cả nước chào mừng thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, niềm khát vọng cháy bỏng hàng chục năm trời nay của cả dân tộc ta giờ đây đã thành hiện thực chói lọi. Mười bảy triệu đồng bào miền Nam thân yêu đi trước về sau đã bước tới trang sử rực rỡ nhất, đứng lên giành lấy chính quyền về tay mình, thật sự làm chủ vận mạng mình. Sài Gòn – thành phố gan vàng dạ ngọc, nơi từng vang lên lời hô bất tử của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, sau hàng chục năm trời “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” nay cùng cả nước sống trong không khí trong lành của độc lập, tự do. Giải phóng Sài Gòn, bão táp tiến công và nổi dậy của quân và dân ta cuồn cuộn từ tháng Ba năm 1975 đã vươn tới đỉnh cao thắng lợi. Giải phóng Sài Gòn, chiến dịch thần tốc, táo bạo, mãnh liệt của toàn quân và toàn dân ta, chiến dịch mang tên lịch sử Hồ Chí Minh đã giành toàn thắng. Giải phóng Sài Gòn, mốc vàng son chói lọi trên trang sử 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, một Đống Đa, một Chi Lăng, một Điện Biên Phủ của thời nay. Giải phóng Sài Gòn, một đỉnh cao thắng lợi của nửa thế kỷ đấu tranh bền bỉ, kiên cường của nhân dân ta dưới ngọn cờ lãnh đạo vẻ vang của Đảng quang vinh để xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột. Giải phóng Sài Gòn, mốc vàng son chói lọi của cuộc chiến đấu có ý nghĩa lịch sử và thời đại của quân và dân ta hai chục năm qua, đánh thắng tên đế quốc số 1 của thế kỷ này. Giải phóng Sài Gòn, tấm bia lịch sử của những năm 1970 ghi nhận sự phá sản hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân xâm lược mới của Mỹ ở miền Nam ta và trên bán đảo Đông Dương. Chói lọi những ý nghĩa sâu sắc, trận quyết chiến chiến lược giải phóng Sài Gòn và loạt trận tiến công và nổi dậy toàn thắng của dân tộc ta góp thêm một chứng minh hùng hồn về nội dung thời đại của chúng ta đang sống. Đó là thời đại các lực lượng cách mạng thế giới đang ở thế tiến công, không ngừng tiến công, đánh lùi từng bước, đánh đổ từng bộ phận của những dinh lũy của chủ nghĩa đế quốc Trận thắng giải phóng Sài Gòn là trận thắng của đường lối cách mạng hết sức sáng tạo, độc lập, tự chủ, trận thắng của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh vô cùng sáng suốt của Đảng ra, là trận thắng của sức mạnh đoàn kết vô địch của toàn quân và toàn dân ta. Đó còn là trận thắng của sự kết hợp chặt chẽ giữa tiến công và nổi dậy, nổi dậy và tiến công, giữa tác chiến và binh vận. Cuộc nổi dậy mãnh liệt của hàng triệu đồng bào ta ở Sài Gòn – Gia Định và vùng xung quanh đã phối hợp nhịp nhàng với cuộc tiến công táo bạo, thần tốc, mãnh liệt của các chiến sĩ ta. Chính bước chân chiến thắng của đại quân ta, đập nát mọi tuyến phòng thủ rắn nhất của địch từ Xuân Lộc, Long Thành, Phước Tuy đến Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Hậu Nghĩa, Long An. Chính những đòn tiêu diệt lớn của quân và dân ta, tiêu diệt và làm tan rã từng lữ đoàn, trung đoàn và cả từng sư đoàn quân ngụy, đập tan Quân đoàn 3 của địch ở vùng xung quanh Sài Gòn. Chính toàn bộ sức công phá vô cùng mãnh liệt đó, lại có sự phối hợp của mặt trận nổi dậy của đồng bào ta từ phía sau lưng địch xốc tới. Với thế trận ngoài đánh vào, trong đánh ra đã dẫn tới sự sụp đổ nhanh chóng của cái sao huyệt trung tâm đầu não của ngụy quyền. Cuộc cuốn xéo vội vã của bọn xâm lược Mỹ và tay sai, bước rã rời ý chí đề kháng của ngụy quyền Sài Gòn không thể do nguyên nhân nào khác ngoài sức công phá mãnh liệt của trận vây ép, đánh mạnh, tiến như thần tốc của cả quân và dân ta trên các mặt trận xung quanh Sài Gòn. Giải phóng Sài Gòn còn là trận thắng của ngọn cờ đại nghĩa của cách mạng đã mở ra cho anh em binh sĩ ngụy quân, nhân viên ngụy quyền con đường cứu nước, cứu nhà và tự cứu mình. Đồng bào và chiến sĩ Sài Gòn yêu quý, toàn quân và toàn dân ta đều rạo rực niềm vui, bừng bừng khí thế chiến thắng. Non sông, Tổ quốc rạng rỡ ánh hào quang của trận đại thắng mang tên Bác Hồ vĩ đại. Chính quyền đã về tay nhân dân, trật tự cách mạng đã nhanh chóng được thiết lập trong thành phố Sài Gòn. Năm châu, bốn biển hướng về Việt Nam, chia vui với chúng ta. Chúng ta quyết xứng đang là một dân tộc anh hùng của một đất nước có 4 ngàn năm văn hiến, 4 ngàn năm đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Với tư thế những người chủ đất nước, những người chủ thành phố quê hương, chúng ta quyết sát cánh đoàn kết củng cố thêm vững chắc trật tự mới của cách mạng, nhanh chóng ổn định cuộc sống mới, xây dựng và bảo vệ tốt nhất thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Các chiến sĩ vũ trang nhân dân thân yêu đã đánh rất mạnh, thắng rất to, giờ đây chúng ta càng quyết xứng đáng là những chiến sĩ cận vệ của nhân dân, tôn trọng và bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, của nhà nước, ra sức gìn giữ trật tự cách mạng, kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt. Đã là mũi xung kích trong trận chiến đấu, chúng ta quyết làm mũi nhọn cùng nhân dân luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng đè bẹp những hành động giãy giụa cuối cùng của tàn quân địch ngoan cố. Dân tộc và thời đại đã giao phó cho lực lượng vũ trang nhân dân ta sứ mạng thiêng liêng. Chúng ta đã băng qua muôn dặm chông gai, đã giành trăm trận trăm thắng và đã bước tới chặng đường cuối cùng để hoàn thành sứ mạng vẻ vang đó. Chúng ta quyết giương cao ngọn cờ bách chiến bách thắng tới tận mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc. Tiến lên, giải phóng hoàn toàn miền Nam thân yêu của chúng ta.