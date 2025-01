Xuân Lai duy trì các tiêu chí sau đạt chuẩn đô thị văn minh

Xác định xây dựng đô thị văn minh không dừng lại ở việc đạt được các danh hiệu mà còn có ý nghĩa quan trọng giúp xây dựng xã hội, con người có ý thức và hành vi sống văn minh. Từ năm 2022, sau khi được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận đô thị văn minh, xã Xuân Lai (Thọ Xuân) tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn.

Đường thôn xã Xuân Lai được bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để góp sức cùng xã Xuân Lai duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn đô thị văn minh, các thôn trên địa bàn xã Xuân Lai đều tập trung triển khai nhiều nội dung cụ thể và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thôn 2, thôn 4, thôn 6 vận động Nhân dân đóng góp đầu tư xây dựng nhà văn hóa khang trang, bảo đảm các tiêu chí theo quy định. Qua đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ cộng đồng được tổ chức thường xuyên và hiệu quả hơn. Công tác vệ sinh môi trường khu dân cư vào chiều chủ nhật hàng tuần được thường xuyên duy trì hiệu quả.

Bí thư chi bộ thôn 6, xã Xuân Lai, Hà Thị Hoa cho biết: “Thôn đã và đang tiếp tục vận động Nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công để xây dựng thêm các tuyến đường hoa, tu sửa rãnh thoát nước, xây dựng các đường cờ... nhằm tạo diện mạo mới cho các khu dân cư; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí để phấn đấu hoàn thành mục tiêu từ xã lên phường”.

Từ năm 2023-2024, xã đã thành lập ban chỉ đạo, ban điều hành triển khai cụ thể các giải pháp trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính để doanh nghiệp và Nhân dân kịp thời tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tăng thêm nguồn thu nhập... Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đất đai; trật tự xây dựng, đảm bảo hành lang an toàn giao thông; tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Trong đó, công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trật tự xây dựng được thực hiện tốt, không còn hiện tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh, buôn bán, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Hệ thống điện trên địa bàn có dây bọc 100%, các cột điện đảm bảo chiều cao 7,5m trở lên; các hộp công tơ điện sử dụng hộp composite. Tỷ lệ sử dụng điện an toàn đạt 100%. Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng đạt 91%; tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ phố được chiếu sáng đạt 71%.

Bên cạnh việc xây dựng hạ tầng đô thị, cấp ủy, chính quyền xã cũng tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị gắn với thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện, xã có trên 95% các hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị theo các quy định của Trung ương, địa phương và quy ước của tổ dân phố.

Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Năm học 2023-2024, các trường trên địa bàn xã đều đạt nhiều giải cấp tỉnh, cấp huyện. Công tác an ninh trật tự được bảo đảm. Trong đó, đáng chú ý phong trào “Phòng chống tệ nạn xã hội” được đẩy mạnh, các khu phố tích cực phát động “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”... Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của người dân về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng lành mạnh ở các khu dân cư.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lai, Lê Văn Sâm, cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, theo rà soát, đánh giá của địa phương, so với các tiêu chí đề ra, xã đã duy trì hiệu quả và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị văn minh. Đây là kết quả đáng ghi nhận để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí trong năm tiếp theo".

Bài và ảnh: Lê Phượng