Xuân biên cương - Ấm tình quân dân

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 30/1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Yên Khương và Đồn Biên phòng Yên Khương tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Ấm tình quân dân” tại xã Yên Khương - địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tặng quà cho Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Yên Khương.

Chương trình được tổ chức nhằm sẻ chia, động viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân vùng biên giới trong những ngày Tết đến, Xuân về. Đồng thời tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Tại chương trình, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho xã Yên Khương và Đồn Biên phòng Yên Khương, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và mong muốn tăng cường mối quan hệ đoàn kết, nghĩa tình; cùng chung tay sẻ chia khó khăn, tiếp thêm động lực để địa phương biên giới ổn định, phát triển.

Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tặng quà cho Đồn biên phòng Yên Khương.

Trong khuôn khổ chương trình, phường Hạc Thành đã trao 26 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã; Ban Thường vụ Đoàn phường trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Đồn Biên phòng Yên Khương trao 19 phần quà cho các bí thư chi bộ, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng.

Phường Hạc Thành tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo xã Yên Khương.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và nghĩa tình sâu sắc, góp phần giúp bà con vùng biên giới đón Tết Bính Ngọ 2026 thêm ấm áp, đủ đầy; đồng thời tiếp thêm động lực để các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập, nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

Ban thường vụ Đoàn phường Hạc Thành tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Yên Khương.

Thông qua chương trình “Xuân biên cương - Ấm tình quân dân”, các đơn vị phối hợp mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các cấp chính quyền và lực lượng biên phòng trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Chương trình không chỉ mang đến niềm vui, sự ấm áp trong những ngày đầu Xuân mới mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, vững mạnh.

Cẩm Thơ