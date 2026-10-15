XMLS Thanh Hóa không thể tạo bất ngờ trước VTV Bình Điền Long An

Tối 15/10, tại lượt trận thứ 2 vòng II, Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An.

XMLS Thanh Hóa (áo đỏ) so tài với VTV Bình Điền Long An (áo xanh) tại lượt trận thứ 2.

Trong trận đấu này, huấn luyện viên (HLV) Bùi Huy Sơn đã quyết định tung chủ công người Mỹ Claire Hoffman vào sân ngay từ đầu để thay thế cho tay đập người Thái Lan Sasispapron.

Set thứ nhất, cả 2 đội thay nhau dẫn điểm. VTV Bình Điền Long An vươn lên dẫn 8/2, nhưng sau đó, đội bóng xứ Thanh thi đấu kiên cường để dẫn lại 19/16. Tuy nhiên, trong giai đoạn tăng tốc, đoàn quân của HLV Bùi Huy Sơn đã thi đấu thiếu gắn kết với những pha bước một không tốt và để thua với điểm số 23/25.

Điểm yếu nơi hàng thủ khiến XMLS Thanh Hóa chưa có được kết quả tốt tại vòng 2.

Set thứ 2 cũng diễn ra với kịch bản bám đuổi tỷ số nghẹt thở giữa hai đội. VTV Bình Điền Long An dẫn 24/22 và có tới 2 cơ hội để giành chiến thắng, nhưng các cô gái xứ Thanh đã thể hiện bản lĩnh thép khi cứu thành công và sau đó ngược dòng chiến thắng với điểm số 27/25.

Đó là tất cả những gì các vận động viên XMLS Thanh Hóa làm được trong trận đấu này.

XMLS Thanh Hóa còn nhiều việc phải làm nếu muốn giành vé vào bán kết.

Sang set thứ 3 và thứ 4, các học trò của HLV Bùi Huy Sơn đã không thể tạo nên bất ngờ trước lối chơi tấn công đa dạng của VTV Bình Điền Long An và để thua lần lượt với các điểm số 22/25 và 17/25.

Trận thua thứ 2 liên tiếp này khiến đội bóng chuyền nữ xứ Thanh vẫn dậm chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và thực sự gặp thách thức lớn trong việc lọt vào top 4.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận thứ 3, XMLS Thanh Hóa sẽ đối đầu với Binh chủng Thông tin Binh đoàn 19 vào lúc 17h ngày 17/10.

Duy Tính