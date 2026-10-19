XMLS Thanh Hóa có chiến thắng đầu tiên

Sau 4 trận thua, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã có được chiến thắng đầu tại vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ (CLB) năm 2026 khi đánh bại Hà Nội Tasco Auto với tỷ số 3/0 ở lượt trận thứ 5.

Các vận động viên XMLS Thanh Hóa đã có chiến thắng ấn tượng trước Hà Nội Tasco Auto.

Mặc dù chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ bóng chuyền Thanh Hóa, nhưng tay đập Sasispaporn vẫn được huấn luyện viên (HLV) Bùi Huy Sơn tin tưởng tung vào sân ngay từ đầu để kết hợp cùng với Đoàn Thị Xuân, Tôn Thị Minh Thu, Quách Kim Luyến, Hoàng Thị Thảo và Nguyễn Thị Kim Liên.

Trong set đấu thứ nhất, cả 2 đội giành giật nhau từng điểm số. Tuy nhiên, các vận động viên XMLS Thanh Hóa tận dụng cơ hội tốt hơn để chiến thắng với điểm số 25/22.

Những pha triển khai tấn công của XMLS Thanh Hóa trở nên đa dạng và mạch lạc.

Sang set thứ 2, Hà Nội Tasco Auto thi đấu chủ động và liên tục dẫn điểm trước XMLS Thanh Hóa. Khi điểm số đang là 23/18 nghiêng về đại diện bóng chuyền thủ đô, đội bóng xứ Thanh ghi liền một mạch 7 điểm để chiến thắng với điểm số 25/23.

Trong set thứ 3, cả Hà Nội Tasco Auto và XMLS Thanh Hóa thay nhau dẫn trước. Nhưng với sự tỏa sáng của tay đập Sasispaporn, đội bóng xứ Thanh tiếp tục chiến thắng với điểm số 25/23, qua đó vượt qua Hà Nội Tasco Auto với tỷ số 3/0.

Sasispaporn (số 36) là vận động viên xuất sắc nhất trận đấu.

Ở lượt trận áp chót, đoàn quân của HLV Bùi Huy Sơn sẽ chạm trán với đội bóng cuối bảng Geleximco Hưng Yên vào lúc 14h30 ngày 21/10.

Duy Tính