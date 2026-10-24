Xây dựng “phên dậu văn hóa” nơi biên cương

Nơi phên dậu miền Tây Thanh Hóa, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) không chỉ giữ vững từng cột mốc chủ quyền, mà còn đồng hành cùng đồng bào phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo. Nhờ những công trình thắp sáng đường biên, mô hình sinh kế hiệu quả, những người lính “quân hàm xanh” đã và đang củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt xây dựng mô hình “Bản sáng vùng biên” tại bản Chiềng Căm, xã Hiền Kiệt.

Buổi tối ở bản Ón, xã Tam Chung ánh sáng từ những cột đèn năng lượng mặt trời soi rõ con đường dẫn vào khu dân cư. Với người dân nơi đây, những ngọn đèn không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn khi trời tối mà còn mang đến cảm giác an tâm trong sinh hoạt thường ngày. Đằng sau sự đổi thay ấy có sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Trong quá trình triển khai mô hình “Bản sáng vùng biên”, đơn vị đã phối hợp lắp đặt 15 cột đèn năng lượng mặt trời công suất 500W dọc hai bên đường vào khu tái định cư bản Ón; đồng thời vận động người dân tham gia bảo đảm vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc tuyến đường hoa, xây dựng cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Tại bản Chiềng Căm, xã Hiền Kiệt, sự chung tay giữa BĐBP và Nhân dân đã tạo nên những chuyển biến cụ thể trong xây dựng cảnh quan, cải thiện điều kiện sinh hoạt cộng đồng. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt đã phối hợp với người dân thi công 150m đường giao thông, đổ bê tông 250m2 sân nhà văn hóa, xây bồn trồng hoa, bổ sung hàng rào xanh và làm hệ thống thoát nước... Đơn vị còn hỗ trợ 10 hộ gia đình cải tạo vườn tạp, trồng rau xanh, vận động Nhân dân tổng vệ sinh môi trường...

Trung tá Phạm Quốc Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hiền Kiệt cho biết: “Mô hình “Bản sáng vùng biên” không chỉ góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống Nhân dân mà còn tạo chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng. Đơn vị xác định, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, việc đồng hành, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh là nhiệm vụ thường xuyên. Qua đó, phát huy sức mạnh đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc từ cơ sở”.

Mô hình “Bản sáng vùng biên” của BĐBP tỉnh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần làm thay đổi diện mạo các bản làng vùng biên giới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Trong giai đoạn triển khai ban đầu tại 11 thôn, bản thuộc 11 xã biên giới, mô hình đã xây dựng 5,2km đường hoa, trồng 1.150 cây xanh, làm 4,3km đường bê tông, lắp đặt 272 bóng đèn năng lượng mặt trời, với tổng nguồn lực huy động hơn 4,14 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị biên phòng còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, công trình dân sinh, trao quà cho các hộ gia đình khó khăn, hỗ trợ cây trồng, con giống và hướng dẫn Nhân dân phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Trong công tác nâng cao dân trí tại khu vực biên giới, các đồn biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các lớp xóa mù chữ và chống tái mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và người dân ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Đến nay, các đơn vị đã tổ chức 45 lớp học với 1.152 lượt học viên tham gia. Tiêu biểu, Đồn Biên phòng Trung Lý đã tổ chức các lớp học tại bản Khằm 1, Khằm 2 và Pa Búa; Đồn Biên phòng Tam Chung triển khai lớp học dành cho 30 phụ nữ dân tộc Mông tại bản Ón... Những hoạt động này góp phần giúp người dân từng bước nâng cao khả năng đọc, viết, tiếp cận thông tin, hiểu biết pháp luật và áp dụng kiến thức vào đời sống.

Từ những tuyến đường thắp sáng ở bản Ón, sân nhà văn hóa được chỉnh trang tại Chiềng Căm cho đến các lớp xóa mù chữ vùng cao, lực lượng biên phòng đang từng bước dựng xây “phên dậu văn hóa” từ chính lòng dân. Đây là điểm tựa vững chắc để biên cương xứ Thanh không chỉ giữ vững an ninh - quốc phòng, mà còn phát triển ấm no, giàu bản sắc.

Bài và ảnh: Hoàng Lan