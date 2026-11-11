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Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030

Thanh Tâm
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 11/11, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2030; các dự thảo nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, mức hỗ trợ dự án và các đối tượng tham gia phát triển sản xuất thuộc Chương trình; phương án biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào hiến đất, chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2026.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030

Chiều 11/11, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2030; các dự thảo nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, mức hỗ trợ dự án và các đối tượng tham gia phát triển sản xuất thuộc Chương trình; phương án biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào hiến đất, chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2026.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo Kế hoạch, giai đoạn 2026-2030 Thanh Hóa hướng tới xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, bền vững; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi với các vùng khác trong tỉnh; thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày Dự thảo Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2030 .

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm phát triển hạ tầng thiết yếu, kinh tế nông thôn gắn với chuỗi giá trị; giảm nghèo bền vững; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế cơ sở. Tổng nhu cầu kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình là 35.331 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn tín dụng, doanh nghiệp, cộng đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; tiêu chí, định mức phân bổ vốn và mức hỗ trợ, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2035, các nội dung được xây dựng theo hướng ưu tiên địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã biên giới, xã an toàn khu.

Việc phân bổ vốn dự kiến căn cứ vào quy mô dân số, diện tích, tỷ lệ hộ nghèo, mức độ thiếu hụt hạ tầng và nhu cầu thực tế của từng địa phương; bảo đảm công khai, minh bạch, tránh trùng lặp nguồn vốn.

Dự thảo cũng đề xuất một số mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đối với các địa phương, thôn đạt chuẩn nông thôn mới và các sản phẩm OCOP; đồng thời quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương theo từng nhóm xã, phù hợp với điều kiện và khả năng cân đối ngân sách.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030

Đại biểu dự hội nghị nghiên cứu các nội dung dự thảo.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát kỹ quy định, tiêu chí và định mức phân bổ vốn, bảo đảm thống nhất với quy định của Trung ương, phù hợp khả năng ngân sách và nhu cầu thực tiễn. Trong đó, cần làm rõ thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho địa bàn khó khăn và các mục tiêu trọng tâm của Chương trình.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới và các đơn vị tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với các sở, ngành rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, bảo đảm tính thống nhất và sát với điều kiện thực tế. Trên cơ sở ý kiến đóng góp tại hội nghị, hoàn thiện dự thảo báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với Dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ một dự án và các đối tượng tham gia phát triển sản xuất thuộc Chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với nội dung đề xuất, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Về phương án biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua hiến đất, chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2026, Phó Chủ tịch UBND Cao Văn Cường thống nhất số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời nhấn mạnh việc khen thưởng phải đúng đối tượng, thiết thực, kịp thời ghi nhận những đóng góp tiêu biểu của tập thể, cá nhân và hộ gia đình, qua đó lan tỏa tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và sự đồng thuận của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Thanh Tâm

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #Chương trình #Sản phẩm OCOP #Mục tiêu #Chung sức xây dựng nông thôn mới #thực hiện #Kế hoạch #Nghị quyết #Quy định #Quốc gia

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