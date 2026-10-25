Xây dựng Hạc Thành là điểm sáng về văn minh đô thị

Với mục tiêu “Hạc Thành phải là điểm sáng về văn minh đô thị, là nơi người dân được hưởng môi trường sống sạch đẹp và an toàn”, sau một tháng triển khai đợt cao điểm thiết lập lại trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC), các lực lượng chức năng phường Hạc Thành đã đồng loạt ra quân với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị.

Lực lượng chức năng phường Hạc Thành nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán.

Đây không phải lần đầu phường Hạc Thành ra quân thiết lập lại TTĐT, TTCC. Từ cuối năm 2025, UBND phường đã triển khai đợt cao điểm và chia thành hai giai đoạn thực hiện, kéo dài đến tháng 4/2026. Trong đó, giai đoạn 1 tập trung tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân chấp hành, sau đó tổ chức tổng kiểm tra, xử lý vi phạm và bố trí lực lượng chốt trực, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm. Sang giai đoạn 2, phường tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời tăng cường lực lượng cắm chốt tại các tuyến đường có nguy cơ tái diễn vi phạm.

Sau đợt cao điểm ra quân, diện mạo đô thị phường Hạc Thành đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận thì công tác bảo đảm TTĐT, TTCC vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục khắc phục. Trong đó, một số tuyến đường đã được đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống dây điện, viễn thông tại một số tuyến phố chưa được ngầm hóa hoặc bó gọn; đặc biệt tình trạng “dẹp trước, lấn sau” vẫn còn diễn ra.

Bám sát chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục thiết lập TTĐT, TTCC trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy, UBND phường Hạc Thành đã tổ chức nhiều hội nghị, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. Anh Hoàng Cao Thắng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành, cho biết: “Đợt ra quân lần này nhằm tạo chuyển biến bền vững trong ý thức tự giác của người dân. Vì vậy, UBND phường đã thành lập 13 tổ công tác, do các đồng chí lãnh đạo UBND phường và trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo. Nhiệm vụ của từng tổ được phân công cụ thể, gắn với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Trong quá trình thực hiện, các đồng chí lãnh đạo phường thường xuyên kiểm tra hoạt động của các tổ công tác. Sự sâu sát, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo phường đã tạo quyết tâm cao để lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trong đợt ra quân lần này, phường Hạc Thành trang bị cho mỗi tổ công tác 2 xe tải, 1 xe cẩu, 1 máy xúc và đầy đủ các công cụ, phương tiện, đồng thời tăng cường lực lượng dân quân thường trực hỗ trợ các tổ thực hiện nhiệm vụ. Tập trung vào xóa bỏ, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; xóa bỏ, tháo dỡ các bảng hiệu, biển hiệu, mái che, mái vẩy lắp đặt trái phép; sắp xếp lại hoạt động kinh doanh, sử dụng không gian phía trước nhà ở đảm bảo đúng quy định, trật tự, an toàn; xóa bỏ các khu vực chợ cóc, chợ tạm và những điểm thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Lấy công tác tuyên truyền làm nòng cốt, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Công an phường và các tổ dân phố đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, từ các trang zalo, facebook đến lưu động trên từng tuyến phố, giúp người dân nắm rõ chủ trương và kế hoạch thực hiện. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, công tác lập lại TTĐT đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân. Bà Phạm Thị Huynh, phố Phan Bội Châu, cho biết: “Thực hiện chủ trương của phường, gia đình tôi đã chủ động thu dọn cây cảnh, biển quảng cáo, trả lại vỉa hè thông thoáng. Chủ trương làm cho đường thông, hè thoáng của phường Hạc Thành là đúng đắn, người dân chúng tôi hoàn toàn ủng hộ”.

Sau 1 tháng triển khai đợt cao điểm ra quân thiết lập lại TTĐT, TTCC, các tổ công tác đã chỉnh trang, làm sạch 119 tuyến phố. Khoảng 1.800 tấn rác thải, chậu hoa, cây cảnh, đồ vật, vật dụng sinh hoạt và phế thải xây dựng do các hộ dân để trái phép trên vỉa hè đã được thu dọn, di chuyển. Nhờ đó, diện mạo các tuyến phố đã có chuyển biến rõ nét, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để bày bán hàng hóa, đặt đồ vật trái quy định cơ bản được khắc phục. Công ty Điện lực Thanh Hóa, các doanh nghiệp viễn thông cũng đã phối hợp bó gọn, hạ ngầm hệ thống dây điện, dây cáp ở hơn 100 tuyến phố. Phường Hạc Thành cũng tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch và kẻ lại vạch sơn các vị trí đỗ xe trên các tuyến đường chính, góp phần bảo đảm mỹ quan và an toàn đô thị.

Để nâng cao ý thức chấp hành của người dân và từng bước xây dựng nếp sống văn minh, phường Hạc Thành đã ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Trong một tháng cao điểm triển khai, Công an phường đã xử lý vi phạm hành chính 282 trường hợp về TTCC, trật tự an toàn giao thông, với tổng số tiền phạt hơn 251 triệu đồng; thu giữ hơn 7.000 đồ vật, phương tiện vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

“Lập lại TTĐT, TTCC là việc phải làm thường xuyên, lâu dài. Vì vậy, phường sẽ tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở nhằm hạn chế tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Công an phường tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm, tái vi phạm để tạo tính răn đe. Các tổ dân phố huy động lực lượng cơ sở triển khai tại các tuyến đường, phát động các đợt dọn vệ sinh công cộng. Qua đó, từng bước đưa công tác quản lý TTĐT, TTCC đi vào nền nếp và duy trì lâu dài, bền vững”, anh Hoàng Cao Thắng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành cho biết.

Bài và ảnh: Tố Phương