Xây dựng Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa vững mạnh, chuyên nghiệp
Sáng 5/2, Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 -2027.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Ngày 1/6/2025, thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa hợp nhất thành Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, với tổng số hội viên là 239 người. Cùng với việc hợp nhất cơ quan báo chí, Chi hội Nhà báo được kiện toàn, sắp xếp lại để phù hợp với mô hình cơ quan báo chí đa loại hình, đa nền tảng.
Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Nguyễn Huy Long phát biểu khai mạc Đại hội.
Chi hội Nhà báo đã tập hợp, đoàn kết hội viên tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên các loại hình báo chí, gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, hội viên Chi hội đã tích cực đổi mới tư duy làm báo, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện, từng bước thích ứng với yêu cầu báo chí đa phương tiện, đa nền tảng.
Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Hoàng Anh Tuấn trình bày báo cáo tại Đại hội.
Phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí được Chi hội đặc biệt quan tâm, coi đây là thước đo quan trọng đánh giá năng lực, bản lĩnh nghề nghiệp của hội viên.
Trong nhiệm kỳ 2023 - 2025, hầu hết các phòng chuyên môn đều có hội viên tham gia và đạt giải tại các giải báo chí Trung ương và địa phương, với chất lượng và số lượng giải thưởng ngày càng cao. Từ năm 2020 đến 2025, đội ngũ hội viên của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã đạt nhiều giải thưởng báo chí uy tín. Trong đó, có 1 giải A, 1 giải B, 3 giải C, 2 giải Khuyến khích giải Báo chí Quốc gia; liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn quốc đạt 6 giải Vàng, 9 giải Bạc, giải Đồng, 3 giải Khuyến khích; 2 giải C, 1 giải chuyên đề, 2 giải Khuyến khích giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); 1 giải C giải Báo chí Diên Hồng; 1 giải C, 1 giải Khuyến khích cuộc thi Chính luận toàn quốc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích giải Báo chí về thông tin đối ngoại... cùng nhiều giải cao tại Giải Báo chí Trần Mai Ninh và các giải báo chí chuyên đề do Trung ương và tỉnh tổ chức.
Đại biểu tham dự Đại hội.
Kết quả trên cho thấy chất lượng tác phẩm báo chí của hội viên Chi hội có bước phát triển rõ rệt, khẳng định bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa; đồng thời góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Chi hội và cơ quan trong hệ thống báo chí cả nước.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Thương phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Nhiệm kỳ 2025 -2027, chi hội tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo; giữ vững định hướng chính trị trong hoạt đông báo chí. Đồng thời tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp gắn với thực tiễn làm báo. Đổi mới mạnh mẽ công tác bồi dưỡng nghiệp vụ theo hướng chiều sâu và hiệu quả. Khơi dậy động lực sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm và thành tích các giải báo chí. Xây dựng Chi hội Nhà báo vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động thực chất và hiệu quả.
Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung như: Đổi mới phương thức hoạt động của Chi hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với tiến trình chuyển đổi số báo chí; tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sát yêu cầu báo chí hiện đại, góp phần thúc đẩy sáng tạo tác phẩm đa phương tiện, đa nền tảng; động viên, khuyến khích hội viên tích cực tham gia các giải báo chí Trung ương và địa phương...
Đại diện lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa; Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Ban thư ký chi hội nhiệm kỳ 2025 - 2027.
Đại diện lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa; Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tặng hoa các đồng chí thôi tham gia Ban thư ký chi hội khóa mới.
Đại hội đã bầu Ban thư ký chi hội nhiệm kỳ 2025 - 2027 gồm 7 đồng chí.
Khuyến khích hội viên tham gia các giải báo chí của Trung ương và của tỉnh
Phóng viên Minh Thúy – Phòng Thời sự
Để tiếp tục phát huy vai trò của Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trong việc động viên, khuyến khích hội viên tham gia các giải báo chí của Trung ương và của tỉnh, chúng tôi mong muốn Chi hội tiếp tục tham mưu, phối hợp với Hội nhà báo tỉnh, tổ chức các lớp tập huấn, mời các chuyên gia về giảng dạy, để các nhà báo, phóng viên tiếp tục có cơ hội nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ.
Cùng với đó, sự hỗ trợ từ cơ quan và Chi hội trong quá trình sản xuất tác phẩm báo chí chất lượng cao có ý nghĩa hết sức quan trọng. Việc tạo điều kiện về thời gian, nhân lực, cũng như kinh phí sẽ giúp phóng viên yên tâm đầu tư cho những đề tài khó, đề tài dài hơi - vốn là “đất diễn” của các tác phẩm dự thi.
Đặc biệt, Chi hội cần quan tâm hơn nữa đến việc động viên các phóng viên trẻ. Hiện nay, nhiều hội viên còn rất trẻ, được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn, có khát vọng và khả năng tiếp cận nhanh với các xu hướng báo chí hiện đại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chưa có nhiều bạn chủ động tham gia các giải báo chí. Nếu được khích lệ đúng lúc, được đồng hành và hỗ trợ, tin rằng các phóng viên trẻ sẽ mạnh dạn hơn, hào hứng hơn, góp phần mang về thêm nhiều tác phẩm chất lượng, khẳng định uy tín của báo chí Thanh Hóa trên các diễn đàn nghề nghiệp.
Đổi mới phương thức hoạt động của Chi hội theo hướng gắn với tiến trình chuyển đổi số báo chí
Phóng viên Lê Thị Thùy Dung - Phòng Chuyên đề
Trong nhiệm kì tới, Chi hội cần tiếp tục chú trọng mở các lớp tập huấn ngắn hạn, “cầm tay chỉ việc” về báo chí đa phương tiện. Đặc biệt là kỹ năng sản xuất nội dung số trên các nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube; cách sử dụng AI trong biên tập âm thanh, hình ảnh để tăng năng suất lao động cho phóng viên.
Bên cạnh các lớp tập huấn chuyên sâu, Chi hội nên phát động phong trào “Đồng nghiệp cùng tiến”. Đó là những buổi sinh hoạt nghiệp vụ nội bộ theo phương châm: Người đi trước dìu dắt người đi sau, người biết rồi chỉ cho người chưa biết. Đây sẽ là cách thức nhanh nhất, thực tế nhất để chúng ta cùng nhau nắm bắt công nghệ, cùng nhau tiến bộ và không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua chuyển đổi số.
Thúc đẩy sáng tạo tác phẩm đa phương tiện, đa nền tảng
Phóng viên Lê Hòa – Phòng Nội dung số
Thực tiễn công tác cho thấy, hiệu quả của các sản phẩm báo chí đa phương tiện phụ thuộc rất lớn vào trình độ nghiệp vụ, khả năng sử dụng công nghệ và tư duy làm báo đa nền tảng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Những đợt tập huấn gắn với kỹ năng sản xuất video ngắn, đồ họa thông tin, xử lý tin nhanh trên nền tảng số đã giúp hội viên nâng cao rõ rệt chất lượng sản phẩm, tăng khả năng tiếp cận và lan tỏa thông tin. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của báo chí hiện đại, rất cần sự phối hợp đồng bộ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ từ Chi hội và sự tham gia tích cực của các phòng, ban chuyên môn.
Chi hội cần tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về báo chí đa phương tiện, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nội dung. Trong đó, chú trọng tập huấn kỹ năng quay, dựng video bằng điện thoại thông minh; hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong gợi ý đề tài, xử lý dữ liệu, thiết kế đồ họa phục vụ tác phẩm báo chí đa phương tiện.
Chi hội cần định hướng đào tạo theo hướng liên thông, tăng cường kết nối giữa các phòng; đẩy mạnh sinh hoạt nghiệp vụ liên phòng, chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp, phối hợp sản xuất các sản phẩm chung. Qua đó, mỗi hội viên không chỉ làm tốt chuyên môn của mình mà còn hiểu, hỗ trợ hiệu quả cho các phòng ban khác trong quá trình sản xuất tác phẩm đa phương tiện. Cần gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ với đánh giá chất lượng sản phẩm báo chí, lấy hiệu quả và sức lan tỏa của sản phẩm làm thước đo kết quả bồi dưỡng.
Khuyến khích phóng viên, biên tập viên chủ động tự học, tự bồi dưỡng kỹ năng mới; tích cực chia sẻ kinh nghiệm làm nghề trong các buổi sinh hoạt nghiệp vụ; kịp thời biểu dương, động viên những cá nhân đổi mới cách làm, có tác phẩm chất lượng, thu hút đông đảo công chúng.
Lê Hợi
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu