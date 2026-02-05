Xây dựng Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa vững mạnh, chuyên nghiệp

Khuyến khích hội viên tham gia các giải báo chí của Trung ương và của tỉnh Phóng viên Minh Thúy – Phòng Thời sự Để tiếp tục phát huy vai trò của Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trong việc động viên, khuyến khích hội viên tham gia các giải báo chí của Trung ương và của tỉnh, chúng tôi mong muốn Chi hội tiếp tục tham mưu, phối hợp với Hội nhà báo tỉnh, tổ chức các lớp tập huấn, mời các chuyên gia về giảng dạy, để các nhà báo, phóng viên tiếp tục có cơ hội nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ. Cùng với đó, sự hỗ trợ từ cơ quan và Chi hội trong quá trình sản xuất tác phẩm báo chí chất lượng cao có ý nghĩa hết sức quan trọng. Việc tạo điều kiện về thời gian, nhân lực, cũng như kinh phí sẽ giúp phóng viên yên tâm đầu tư cho những đề tài khó, đề tài dài hơi - vốn là “đất diễn” của các tác phẩm dự thi. Đặc biệt, Chi hội cần quan tâm hơn nữa đến việc động viên các phóng viên trẻ. Hiện nay, nhiều hội viên còn rất trẻ, được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn, có khát vọng và khả năng tiếp cận nhanh với các xu hướng báo chí hiện đại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chưa có nhiều bạn chủ động tham gia các giải báo chí. Nếu được khích lệ đúng lúc, được đồng hành và hỗ trợ, tin rằng các phóng viên trẻ sẽ mạnh dạn hơn, hào hứng hơn, góp phần mang về thêm nhiều tác phẩm chất lượng, khẳng định uy tín của báo chí Thanh Hóa trên các diễn đàn nghề nghiệp. Đổi mới phương thức hoạt động của Chi hội theo hướng gắn với tiến trình chuyển đổi số báo chí Phóng viên Lê Thị Thùy Dung - Phòng Chuyên đề Trong nhiệm kì tới, Chi hội cần tiếp tục chú trọng mở các lớp tập huấn ngắn hạn, “cầm tay chỉ việc” về báo chí đa phương tiện. Đặc biệt là kỹ năng sản xuất nội dung số trên các nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube; cách sử dụng AI trong biên tập âm thanh, hình ảnh để tăng năng suất lao động cho phóng viên. Bên cạnh các lớp tập huấn chuyên sâu, Chi hội nên phát động phong trào “Đồng nghiệp cùng tiến”. Đó là những buổi sinh hoạt nghiệp vụ nội bộ theo phương châm: Người đi trước dìu dắt người đi sau, người biết rồi chỉ cho người chưa biết. Đây sẽ là cách thức nhanh nhất, thực tế nhất để chúng ta cùng nhau nắm bắt công nghệ, cùng nhau tiến bộ và không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua chuyển đổi số. Thúc đẩy sáng tạo tác phẩm đa phương tiện, đa nền tảng Phóng viên Lê Hòa – Phòng Nội dung số Thực tiễn công tác cho thấy, hiệu quả của các sản phẩm báo chí đa phương tiện phụ thuộc rất lớn vào trình độ nghiệp vụ, khả năng sử dụng công nghệ và tư duy làm báo đa nền tảng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Những đợt tập huấn gắn với kỹ năng sản xuất video ngắn, đồ họa thông tin, xử lý tin nhanh trên nền tảng số đã giúp hội viên nâng cao rõ rệt chất lượng sản phẩm, tăng khả năng tiếp cận và lan tỏa thông tin. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của báo chí hiện đại, rất cần sự phối hợp đồng bộ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ từ Chi hội và sự tham gia tích cực của các phòng, ban chuyên môn. Chi hội cần tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về báo chí đa phương tiện, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nội dung. Trong đó, chú trọng tập huấn kỹ năng quay, dựng video bằng điện thoại thông minh; hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong gợi ý đề tài, xử lý dữ liệu, thiết kế đồ họa phục vụ tác phẩm báo chí đa phương tiện. Chi hội cần định hướng đào tạo theo hướng liên thông, tăng cường kết nối giữa các phòng; đẩy mạnh sinh hoạt nghiệp vụ liên phòng, chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp, phối hợp sản xuất các sản phẩm chung. Qua đó, mỗi hội viên không chỉ làm tốt chuyên môn của mình mà còn hiểu, hỗ trợ hiệu quả cho các phòng ban khác trong quá trình sản xuất tác phẩm đa phương tiện. Cần gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ với đánh giá chất lượng sản phẩm báo chí, lấy hiệu quả và sức lan tỏa của sản phẩm làm thước đo kết quả bồi dưỡng. Khuyến khích phóng viên, biên tập viên chủ động tự học, tự bồi dưỡng kỹ năng mới; tích cực chia sẻ kinh nghiệm làm nghề trong các buổi sinh hoạt nghiệp vụ; kịp thời biểu dương, động viên những cá nhân đổi mới cách làm, có tác phẩm chất lượng, thu hút đông đảo công chúng.