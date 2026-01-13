Xã Thiệu Trung trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 13/1, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Trung phối hợp với đại diện nhà tài trợ và cán bộ, Nhân dân thôn 2 Phủ Lý Trung tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình ông Lê Bá Do và bà Trần Thị Bốn là hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo xã Thiệu Trung và Hội Doanh nghiệp xã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình ông Lê Bá Do.

Gia đình ông Lê Bá Do là hộ cận nghèo, công việc bấp bênh không ổn định. Ông và 2 người con hiện đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Cuộc sống khó khăn nên nhiều năm qua gia đình ông sinh sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng.

Được Hội Doanh nghiệp xã Thiệu Trung cùng các cá nhân, doanh nghiệp trong xã hỗ trợ 80 triệu đồng; cán bộ, Nhân dân thôn 2 Phủ Lý Trung và anh em dòng họ hỗ trợ 135 triệu đồng, sau gần 2 tháng khởi công, ngôi nhà đã hoàn thành với diện tích sử dụng 95m2, tổng kinh phí xây dựng 282 triệu đồng.

Cán bộ, Nhân dân thôn 2 Phủ Lý Trung trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình ông Lê Bá Do.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân, tổ chức trong xã cũng đã trao tặng quà, động viên gia đình ông Lê Bá Do nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Thiệu Trung và các nhà hảo tâm đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng.

Trung Hiếu