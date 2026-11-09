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Xã Thăng Bình chủ động ứng phó với tình trạng nước sông Yên dâng cao

Khánh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Đến 18 giờ ngày 9/11, trên địa bàn xã Thăng Bình có ít mưa. Tuy nhiên, do nước từ thượng nguồn đổ về, kết hợp với mực nước sông Yên dâng cao, đã gây ngập tại khu vực ngoài đê thuộc thôn Bình Sơn và Bình Thắng.

Xã Thăng Bình chủ động ứng phó với tình trạng nước sông Yên dâng cao

Đến 18 giờ ngày 9/11, trên địa bàn xã Thăng Bình có ít mưa. Tuy nhiên, do nước từ thượng nguồn đổ về, kết hợp với mực nước sông Yên dâng cao, đã gây ngập tại khu vực ngoài đê thuộc thôn Bình Sơn và Bình Thắng.

Xã Thăng Bình chủ động ứng phó với tình trạng nước sông Yên dâng cao

Nhiều hộ dân xã Thăng Bình bị nước dâng ngập nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống.

Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 175 hộ dân bị nước dâng ngập sân, nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống. Trước tình hình trên, UBND xã Thăng Bình đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước sông Yên, đồng thời chỉ đạo các thôn chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, thường xuyên nắm bắt tình hình tại các khu vực bị ảnh hưởng, kịp thời cảnh báo và hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Địa phương tập trung thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phát sinh.

Khánh Phương

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#Xã Thăng Bình #sông Yên #thôn Bình Sơn #Ứng phó #Phòng chống thiên tai #Mực nước #tình trạng #Địa phương #Triển khai #khu vực

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