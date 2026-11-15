Xã Quảng Ninh bầu Trưởng thôn và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 15/11, 11 tổ bầu cử trên địa bàn xã Quảng Ninh tổ chức bầu Trưởng thôn và Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2026-2030, với 5.859 cử tri đại diện các hộ gia đình tham gia.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Ninh Nguyễn Thị Sơn và các đại biểu dự buổi bầu cử tại thôn Nghiêm Sênh.

Công tác bầu cử được triển khai theo đúng kế hoạch, hướng dẫn, bảo đảm công khai, dân chủ và đúng quy trình.

Trước ngày bầu cử, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm của cử tri; đồng thời, 11/11 thôn niêm yết công khai danh sách người ứng cử tại nhà văn hóa và các địa điểm sinh hoạt cộng đồng, tạo điều kiện để Nhân dân nắm bắt thông tin, tìm hiểu về các ứng cử viên trước khi tham gia bầu cử.

Người dân xã Quảng Ninh nhận phiếu bầu cử Trưởng thôn, Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2026-2030.

Trong số 11 người ứng cử trưởng thôn, tất cả đều có bằng tốt nghiệp THPT, trong đó 4 người có trình độ đại học, cao đẳng và 2 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Người trẻ nhất sinh năm 2000, cao tuổi nhất sinh năm 1974.

Quá trình bầu cử, kiểm phiếu và lập biên bản được thực hiện theo quy định, không phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Người dân thôn Ninh Phạm bỏ phiếu bầu Trưởng thôn và Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2026-2030.

Kết quả, 11/11 thôn đã bầu được 11 Trưởng thôn và 11 Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2026-2030.

Đây là hoạt động dân chủ ở cơ sở, góp phần củng cố tổ chức tự quản, lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại khu dân cư.

Chiều cùng ngày, cả 11 thôn trên địa bàn xã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tại ngày hội, cán bộ và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Quảng Ninh Nguyễn Thị Sơn và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Yên Nam.

Tiết mục văn nghệ của Nhân dân thôn Yên Nam tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Ninh Nguyễn Thị Sơn và đoàn công tác của xã tặng hoa và quà cho cán bộ, Nhân dân thôn Yên Nam nhân Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Dịp này, các khu dân cư đã biểu dương gia đình văn hóa, gương tiêu biểu; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và học sinh có thành tích xuất sắc.

Điểm nhấn của ngày hội là 11/11 thôn cùng tổ chức “Bữa cơm đoàn kết” tại nhà văn hóa, tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân từ cơ sở.

Tiến Đông