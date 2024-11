Xã miền núi Thành Công nỗ lực cán đích nông thôn mới

Là xã miền núi của huyện Thạch Thành với điểm xuất phát thấp, nhiều điều kiện khó khăn, song thời gian gần đây Thành Công đã “tăng tốc” để từng bước hoàn thiện các tiêu chí NTM. Đây cũng chính là lộ trình được huyện Thạch Thành đặt ra, để Thành Công cán đích NTM trong năm 2024.

Khu chăn nuôi xa dân cư và những đồi mía, cam liên kết sản xuất hiện đại thuộc thôn Đồng Hội.

Với Thành Công, giai đoạn đầu XDNTM, nhiều tiêu chí liên quan đến vốn lớn như hoàn thiện hệ thống giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, các công trình hạ tầng... tưởng chừng khó có thể hoàn thành. Thế nhưng, xã sớm xác định, tăng thu nhập cho người dân và chuyển đổi cơ cấu lao động là tiêu chí trọng tâm, mang tính cốt lõi của Chương trình XDNTM. Nhiều năm gần đây, địa phương đã phát huy được các tiềm năng để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho Nhân dân. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được khuyến khích, có những bước phát triển đáng kể, Nhân dân đưa máy móc, kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, nâng cao thu nhập, giảm sức lao động thủ công. Cấp ủy, chính quyền xã trong những năm qua không ngừng tạo điều kiện nhằm phát triển đa dạng các ngành nghề, trong đó định hướng tập trung vào một số ngành nghề như dịch vụ, vận tải, cơ khí, nghề mộc, xây dựng. Nguồn thu nhập của Nhân dân trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng những năm gần đây luôn ổn định từ 6 đến 7 triệu đồng/người/tháng.

Đáng nói nhất là trong phát triển nông nghiệp, những vùng đồi lượn sóng thoai thoải ở địa phương trước kia với nhiều cây tạp, nay thành những đồng mía xanh mướt mát trải dài. Những trại cam hàng chục ha được canh tác theo hướng công nghệ cao ngày càng nhiều, thể hiện tư duy đổi mới và trình độ sản xuất của người dân địa phương. Vừa chuyển đổi cơ cấu lao động, xã vừa tập trung thực hiện dồn đổi đất đai để xây dựng các mô hình cá- lúa, cá - sen đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, thu nhập từ 55 đến 65 triệu đồng/hộ/năm. Nông nghiệp của xã đang có những bước tiến vững chắc và hiệu quả. Không những ổn định diện tích gieo trồng, các chủ thể sản xuất còn áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Cùng với đó, hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển theo 2 hướng kết hợp là kết hợp với kinh tế vườn rừng và những trang trại quy mô lớn mang tính hiện đại.

Theo thống kê của UBND xã Thành Công, tổng giá trị sản xuất năm 2024 toàn xã ước đạt 415 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2023. Trong đó, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt 154,8 tỷ đồng, chiếm 37,3% tỷ trọng; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 125,3 tỷ đồng, chiếm 30,2% tỷ trọng, tăng 6,3% so với năm 2023; giá trị dịch vụ, thương mại ước đạt 134 tỷ đồng, chiếm 32,5% tỷ trọng, tăng 7,8% so với năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người của xã liên tục tăng, năm 2024 ước đạt 50,2 triệu đồng/người, vượt ngưỡng quy định của xã miền núi hơn 5 triệu đồng.

Kinh tế dần phát triển, thu nhập người dân được nâng cao, chính là điều kiện để Thành Công kêu gọi sức dân cùng chung tay thực hiện các tiêu chí NTM. Gần 10 năm qua, xã đã huy động tổng nguồn lực hơn 240,7 tỷ đồng cho XDNTM. Trong đó, nguồn lực từ Nhân dân chiếm tới 68%, tương đương gần 164 tỷ đồng, gồm: giá trị đóng góp tiền của và nhân công lao động để xây dựng công trình phúc lợi đạt 8,5 tỷ đồng; tự bỏ tiền chỉnh trang, sửa chữa nhà cửa và công trình phụ theo tiêu chí NTM đạt gần 155,2 tỷ đồng. Tuy là xã miền núi, nhưng tiêu chí về nhà ở dân cư được chính quyền và Nhân dân địa phương quan tâm thực hiện. Xã đã xóa được nhà dột nát tạm bợ, Nhân dân xây dựng được 924 nhà ở khang trang hiện đại.

Đến nay, dễ nhận thấy nhất là hệ thống giao thông của xã được cứng hóa và mở rộng chẳng kém nhiều xã vùng đồng bằng. Toàn xã có 62 tuyến đường lớn nhỏ với tổng chiều dài gần 35km, hiện đã được nhựa hóa 100% tuyến đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện; 23 tuyến đường liên thôn và trục thôn với tổng chiều dài gần 18km cũng đã được nhựa hoặc bê tông hóa hơn 80%, bảo đảm tiêu chí giao thông của xã miền núi. Trong thực hiện tiêu chí số 5 về giáo dục, cả 3 trường học trên địa bàn đều đã được xây dựng khang trang với trang thiết bị dạy và học hiện đại. Trong đó, Trường THCS Thành Công và Trường Tiểu học Thành Công đạt chuẩn quốc gia mức độ I, Trường Mầm non Thành Công đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Là xã miền núi có địa hình rộng, dân cư phân bố không tập trung, nhưng hệ thống điện của Thành Công được đầu tư bài bản, bảo đảm hoàn thành tiêu chí số 4 về điện trong XDNTM. Hiện xã có tới 5 trạm biến áp với tổng công suất 1.205KVA, 16km đường dây trung áp. Hệ thống cột và gần 20km đường dây hạ áp được đầu tư, bảo đảm ổn định điện sinh hoạt và sản xuất cho toàn bộ 1.047/1.047 hộ dân trong xã.

Hệ thống thiết chế văn hóa được xây dựng khang trang những năm gần đây cũng trở thành điểm sáng trong thực hiện tiêu chí NTM ở xã miền núi này. Hội trường nhà văn hóa đa năng diện tích 400m2, quy mô 250 chỗ ngồi của xã có các phòng chức năng phục vụ tổ chức tốt các hội nghị, hoạt động văn hóa - văn nghệ. Khu thể thao xã diện tích 3.500m2 bố trí sân cầu lông, sân bóng chuyền và các dụng cụ thể dục - thể thao... đảm bảo phục vụ nhu cầu luyện tập của Nhân dân. Ở các thôn Bất Mê, Đồng Đa và Đồng Chư còn được bố trí các điểm vui chơi giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Các khu vui chơi đảm bảo an toàn, không gian rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, có cây xanh đảm bảo phục vụ cho các hoạt động đi bộ, tập dưỡng sinh, thể dục - thể thao. Hiện cả 6 thôn trong xã đều có nhà văn hóa khang trang theo tiêu chí NTM gắn với khu thể thao. Từ đó, các thôn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa - thể thao, thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia thường xuyên.

Đến cuối tháng 11/2024 xã Thành Công đã cơ bản hoàn thành bộ tiêu chí NTM, đồng thời hoàn thành hồ sơ, đang chờ ngày thẩm định đạt chuẩn NTM đợt cuối năm.

Bài và ảnh: Linh Trường