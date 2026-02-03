Xã Lưu Vệ khai trương phòng đọc sách, báo “Mừng Đảng - Mừng Xuân”

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3/2, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Lưu Vệ tổ chức khai trương Phòng đọc sách, báo Xuân với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo xã Lưu Vệ và đại biểu dự lễ khai trương phòng đọc sách, báo Xuân.

Phòng đọc sách, báo Xuân được đặt tại thư viện Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Lưu Vệ, trưng bày 200 cuốn sách và ấn phẩm báo Xuân của Báo và PTTH Thanh Hóa và các cơ quan báo chí Trung ương, cùng 180 cuốn sách thiếu nhi.

Các ấn phẩm được trưng bày tại phòng đọc, sách báo sẽ giúp độc giả tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần yêu nước và khát vọng vươn lên của dân tộc; cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước trong 40 năm đổi mới.

Lãnh đạo xã Lưu Vệ và đại biểu đọc báo Xuân tại khu trưng bày.

Học sinh các trường học trên địa bàn xã Lưu Vệ đọc sách, báo tại buổi khai trương.

Theo kế hoạch, Phòng đọc sách, báo Xuân xã Lưu Vệ mở cửa phục vụ bạn đọc và Nhân dân trong 14 ngày, chia làm 2 đợt: từ 3/2 đến 13/2 và từ 23/2 đến 27/2/2026.

Quỳnh Anh (CTV)