Xã An Nông tổng kết công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội

Sáng 15/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nông tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã An Nông chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận và phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội năm 2025.

Báo cáo khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra nhiều yêu cầu mới. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận trên địa bàn xã An Nông tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ, có chiều sâu; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố.

Quang cảnh hội nghị.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, hội nghị đã triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2026, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo đảm an sinh xã hội.

Các đại biểu đã thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nông ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong năm 2025, nhất là việc triển khai các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác giám sát, phản biện xã hội.

Đồng chí chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục, như việc nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân chưa kịp thời; hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội chưa thật sự rõ nét.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cử tri; phát huy vai trò của Mặt trận ở cơ sở; nâng cao chất lượng giám sát những lĩnh vực Nhân dân quan tâm, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị đã tiến hành khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội năm 2025.

Chu Dương