Vốn tín dụng Agribank Nam Thanh Hóa góp phần xây dựng nông thôn mới

Tính đến trung tuần tháng 4/2024, toàn tỉnh có 13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; 363/465 xã, 717 thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM; 97 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 23 xã, 480 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Trong thành quả đó phải kể đến sự góp sức tích cực của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) - với vai trò là một trong những ngân hàng chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn.

Cán bộ, nhân viên Agribank Nam Thanh Hóa tham gia trồng cây xanh tại huyện Thường Xuân.

Với nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi từ Agribank Như Xuân, HTX Mắc ca Thành Phát, xã Cát Tân (Như Xuân) đã có thêm lực để mở rộng quy mô sản xuất. Anh Đỗ Trọng Học, Giám đốc HTX phấn khởi: "Vay được nguồn vốn ưu đãi, HTX đã và đang hiện thực hóa kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất từ hơn 10ha đến nay lên 50ha cây mắc ca, trong đó có gần 30ha đang cho thu hoạch. HTX đã xây dựng sản phẩm hạt mắc ca đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường trong và ngoài tỉnh với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, tạo việc làm cho gần 10 lao động với thu nhập ổn định.

Bám sát Chương trình XDNTM của tỉnh, Agribank Nam Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch huy động vốn, đầu tư tín dụng và phát triển dịch vụ ngân hàng, nhằm chủ động mở rộng tín dụng phục vụ, phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hơn 5 năm qua, ngân hàng đã dành hơn 80% tổng dư nợ nguồn vốn tín dụng phục vụ cho phát triển “tam nông”. Tính đến đầu tháng 4/2024, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Nam Thanh Hóa đạt hơn 15.000 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt gần 17.000 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm hơn 90%. Agribank Nam Thanh Hóa luôn kiên định sứ mệnh “Tam nông”, ưu tiên nguồn lực phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, để nông nghiệp, nông dân, nông thôn thực sự là cơ sở, lực lượng to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Nguồn vốn tín dụng được đưa đến gần dân, sát dân hơn thông qua việc phối hợp với tổ chức hội nông dân, hội phụ nữ, xây dựng hệ thống 1.200 tổ vay vốn tại các thôn, bản, khu dân cư và triển khai các điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dụng... đáp ứng được hầu hết nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của người dân. Thông qua nguồn vốn đầu tư của Agribank đã góp phần quan trọng giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cải thiện đời sống Nhân dân ở khu vực nông thôn và thúc đẩy XDNTM, tăng trưởng kinh tế, xã hội tại địa phương.

Việc triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại đến với người dân nông thôn của Agribank Nam Thanh Hóa cũng đạt được kết quả đáng khích lệ. Agribank Nam Thanh Hóa là một trong những ngân hàng tiên phong trong đầu tư và cung ứng dịch vụ thẻ, dịch vụ ATM tại địa bàn nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân, thay đổi thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt trong dân cư, góp phần quan trọng vào công tác chuyển đổi số trong XDNTM. Tính đến đầu tháng 4/2024, ngân hàng đã đầu tư 23 máy ATM, 4 máy CDM; 145 máy POS và phát triển 4.735 điểm giao dịch thanh toán qua QR-Code, VietQR, mở 289.000 tài khoản tiền gửi thanh toán, phục vụ nhu cầu giao dịch của Nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, ngân hàng còn tích cực triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử; dịch vụ thẻ; cho vay các mô hình liên kết với doanh nghiệp; cho vay thông qua phát hành thẻ thấu chi địa bàn nông nghiệp, nông thôn...

Bên cạnh việc nỗ lực thực hiện tốt hoạt động kinh doanh, Agribank Nam Thanh Hóa luôn chú trọng và đi đầu trong thực hiện công tác an sinh xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm là ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn. Từ năm 2019 đến nay, tổng số tiền tài trợ cho các hoạt động xã hội, từ thiện trên địa bàn lên đến hơn 14 tỷ đồng. Đó là các hoạt động tài trợ xây dựng trường học, trạm y tế, nhà đại đoàn kết, tài trợ chương trình sóng và máy tính cho em, chương trình thêm con chữ bớt đói nghèo, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt, ủng hộ chống dịch COVID-19... và tài trợ các chương trình, sự kiện khác tại địa phương. Các chương trình an sinh xã hội do Agribank Nam Thanh Hóa tài trợ đều có ý nghĩa nhân văn to lớn, làm cho bộ mặt nông thôn ngày một khang trang, giúp người dân trên địa bàn có được môi trường, điều kiện sống tốt hơn.

Với vai trò ngân hàng chủ lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Agribank Nam Thanh Hóa đã có những đóng góp nhất định vào sự thành công của chương trình XDNTM, nổi bật nhất là thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, giải quyết vấn đề việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cải thiện đời sống của Nhân dân ở khu vực nông thôn, tạo ra nguồn thu nhập đáng kể, giúp người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Bài và ảnh: Khánh Phương