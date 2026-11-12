VNPT Thanh Hóa giới thiệu hệ sinh thái giải pháp bảo đảm an toàn thông tin ngành y tế

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngành Y tế ngày càng được đẩy mạnh, yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Tại Hội nghị tập huấn bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa năm 2026, VNPT Thanh Hóa đã giới thiệu hệ sinh thái giải pháp an toàn thông tin trên không gian số, hướng tới bảo vệ toàn diện hệ thống thông tin, dữ liệu và hoạt động của các cơ sở y tế.

Đại diện VNPT Thanh Hóa giải đáp các thắc mắc của đại biểu tham dự về những vấn đề liên quan đến an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân ngành y tế tại hội nghị.

Ngày 12/11, VNPT Thanh Hóa phối hợp với Sở Y tế và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an tỉnh Thanh Hóa, tổ chức Hội nghị Tập huấn bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo các bệnh viện tư nhân trên địa bàn; cán bộ được giao tham mưu, phụ trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân tại các đơn vị.

Đại diện lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo các bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Dữ liệu sức khỏe, hồ sơ bệnh án là những thông tin nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền riêng tư của người bệnh và hoạt động của các cơ sở y tế. Vì vậy, bảo đảm an toàn thông tin không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu. Ông Lê Anh Hiếu, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Tại Thông báo số 547/TB-UBND ngày 27/10/2026, UBND tỉnh đã yêu cầu ngành Y tế tập trung rà soát, xác định cấp độ an toàn các hệ thống thông tin bệnh viện, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ và tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có thời hạn cụ thể, cần được các đơn vị quan tâm triển khai nghiêm túc, quyết liệt, không được chậm trễ.

Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu việc xây dựng hồ sơ phải gắn với triển khai thực chất các biện pháp bảo vệ hệ thống và dữ liệu người bệnh, không hình thức, đối phó; đồng thời tăng cường quản lý tài khoản, phân quyền truy cập, sao lưu dữ liệu, phòng chống mã độc, khắc phục lỗ hổng bảo mật và xây dựng phương án ứng cứu sự cố. Qua đó, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ an ninh mạng, bảo đảm hệ thống thông tin y tế hoạt động an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của ngành.

Đại diện lãnh đạo Phòng PA05 - Công an tỉnh cung cấp các thông tin về quy định của pháp luật về an ninh mạng, an toàn thông tin.

Tại Hội nghị, đại diện Phòng PA05 - Công an tỉnh đã cung cấp các thông tin về quy định của pháp luật về an ninh mạng, an toàn thông tin; bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hướng dẫn rà soát, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin; quy trình, thành phần hồ sơ đề xuất cấp độ; phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.

Đại diện VNPT Thanh Hóa giới thiệu hệ sinh thái giải pháp bảo đảm an toàn thông tin ngành y tế.

Để bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa đã giới thiệu đến các đại biểu tham dự về hệ sinh thái giải pháp miễn dịch trên không gian số, hướng tới bảo vệ toàn diện hệ thống thông tin, dữ liệu và hoạt động vận hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Các đại biểu tìm hiểu các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của VNPT tại hội nghị.

Hệ sinh thái được xây dựng với các nhóm giải pháp liên kết chặt chẽ, từ quản trị, phòng ngừa, phát hiện, phản ứng đến bảo vệ và khôi phục sau sự cố. Trong đó, nhóm giải pháp quản trị tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng và năng lực chuyên môn về an toàn thông tin thông qua các chương trình đào tạo, diễn tập thực chiến và dịch vụ quản lý công nghệ thông tin. Nhóm giải pháp phòng ngừa, phục hồi hỗ trợ tư vấn, xây dựng chính sách, kiến trúc an toàn thông tin, triển khai mô hình DevSecOps và bảo hiểm an ninh mạng.

Đại diện VNPT Thanh Hóa cung cấp nhiều giải pháp có tính ứng dụng cao tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, các giải pháp kiểm thử xâm nhập ứng dụng Web, Mobile; kiểm thử tấn công an toàn thông tin; kiểm định cấu hình bảo mật, đánh giá xâm nhập hệ thống và thám báo an ninh mạng giúp các đơn vị nhận diện sớm lỗ hổng, đánh giá nguy cơ và chủ động phương án khắc phục. Cùng với đó, các nền tảng VNPT MSS, VNPT Smart Incident Response, VNPT DNS Protection, VNPT Next-Gen Firewall và VNPT Cloud WAF hỗ trợ giám sát liên tục, cảnh báo bất thường theo thời gian thực, kiểm soát truy cập và bảo vệ hệ thống trước các nguy cơ tấn công mạng.

Các đại biểu tham qua không gian trưng bày các sản phẩm và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin tại hội nghị.

Đại biểu tham khảo các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của VNPT.

Với những giải pháp được giới thiệu tại hội nghị, có thể thấy, bên cạnh các phần mềm chuyên ngành y tế, VNPT Thanh Hóa còn có hạ tầng VNPT Cloud, các giải pháp sao lưu, phục hồi dữ liệu và dịch vụ an toàn thông tin. Với hệ sinh thái này, bài toán bảo mật không chỉ tập trung vào một phần mềm riêng lẻ mà được đặt trong toàn bộ quá trình dữ liệu được tạo ra, lưu trữ, khai thác và chia sẻ. Đây cũng là nền tảng để cơ sở y tế vừa đẩy mạnh chuyển đổi số, vừa chủ động hơn trong việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nguyễn Lương