Viettel công bố hệ sinh thái giải pháp số cho doanh nghiệp, triển khai chương trình thúc đẩy chuyển đổi số tới 370 tỷ đồng tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 17/11/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Diễn đàn “Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt”, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) công bố hệ sinh thái giải pháp số đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp, từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa đến các tập đoàn lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Đồng thời, Viettel giới thiệu chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh với tổng giá trị lên tới 370 tỷ đồng, hướng tới mở rộng mô hình hợp tác cùng các địa phương trên toàn quốc.

Viettel công bố chương trình thúc đẩy chuyển đổi số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh

Diễn đàn quy tụ khoảng 300 đại biểu đại diện chính quyền các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng, đối tác công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Quốc hội đang xem xét dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng tới hoàn thiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đây cũng là thời điểm đặt ra yêu cầu đưa các chủ trương phát triển kinh tế số thành những chương trình hành động cụ thể, giúp doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng công nghệ hiệu quả.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc diễn đàn

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đánh giá cao tính thiết thực của diễn đàn “Kết nối Giải pháp Chuyển đổi số Doanh nghiệp Việt”. Đồng thời khẳng định, TP Hồ Chí Minh xác định kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt của giai đoạn phát triển mới. Doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng hộ kinh doanh là lực lượng đông đảo nhất, tạo nhiều việc làm nhất; chuyển đổi số chỉ thành công khi lan tỏa đến từng cửa hàng, từng doanh nghiệp nhỏ.

Các vị khách mời tìm hiểu về những giải pháp chuyển đổi số được giới thiệu tại diễn đàn.

“Chuyển đổi số không phải là việc riêng của doanh nghiệp lớn. Một cửa hàng nhỏ nhận thanh toán bằng mã QR, xuất được hóa đơn điện tử và bán hàng trực tuyến cũng đã là một bước chuyển đổi số có ý nghĩa. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, bình đẳng, cùng cộng đồng doanh nghiệp đưa chuyển đổi số đến từng phường, xã, từng hộ kinh doanh”, ông Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh.

Viettel phát triển hệ sinh thái giải pháp số linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của mọi loại hình doanh nghiệp

Bà Nguyễn Hà Thành, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom phát biểu tại diễn đàn

Viettel phát triển hệ sinh thái giải pháp số toàn diện, kết nối các năng lực về quản trị, vận hành, chăm sóc khách hàng, hạ tầng công nghệ và an toàn thông tin, đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Viettel cùng lãnh đạo UBND TP.HCM tham quan tại sự kiện

Hệ sinh thái gồm Viettel Tendoo hỗ trợ quản lý bán hàng, hàng hóa, doanh thu và hóa đơn; Tendoo Workspace số hóa quy trình quản trị, phối hợp công việc và điều hành doanh nghiệp; Tammi kết nối và chăm sóc khách hàng; cùng các giải pháp Viettel Cloud, trung tâm dữ liệu, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và viễn thông.

Trong đó, Tammi OA là kênh thông tin và chăm sóc khách hàng chính thức của doanh nghiệp, tổ chức, giúp gửi thông báo, hỗ trợ tra cứu dịch vụ và tương tác trực tiếp với khách hàng nhanh chóng, thuận tiện. Hiện Tammi có 23 triệu người dùng và hướng tới mục tiêu 100 triệu người dùng, mở rộng cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp với người dân trên toàn quốc.

Điểm khác biệt của Viettel là khả năng cung cấp giải pháp linh hoạt theo quy mô, ngành nghề và nhu cầu của từng doanh nghiệp. Từ các nền tảng đơn giản, dễ sử dụng dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ đến các giải pháp được tư vấn, thiết kế, tích hợp riêng cho doanh nghiệp lớn và FDI, đáp ứng những yêu cầu phức tạp về quản trị, dữ liệu, hạ tầng và an toàn thông tin.

Không chỉ cung cấp công nghệ, Viettel còn có mạng lưới triển khai tại 34 tỉnh, thành phố với 20.000 nhân sự chuyên trách, đồng hành cùng doanh nghiệp từ tư vấn, triển khai đến vận hành và tối ưu hiệu quả sử dụng.

Hệ sinh thái tiếp tục được mở rộng thông qua hợp tác với các ngân hàng, doanh nghiệp logistics và đối tác công nghệ trong và ngoài nước, kết nối thêm các dịch vụ tài chính, thanh toán, vận chuyển và giải pháp chuyên ngành, giúp doanh nghiệp tiếp cận những nguồn lực cần thiết để phát triển.

Công bố chương trình hỗ trợ chuyển đổi số lên tới 370 tỷ đồng tại TP Hồ Chí Minh

Tại diễn đàn, Viettel công bố 3 chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh , với tổng giá trị ưu đãi dự kiến lên tới 370 tỷ đồng, trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh và Viettel TP Hồ Chí Minh .

Các chương trình tập trung vào ba nhóm giải pháp thiết yếu:

Quản lý bán hàng: Ưu đãi sử dụng Viettel Tendoo, giúp hộ kinh doanh quản lý bán hàng, hàng hóa, doanh thu và hóa đơn.

Quản trị doanh nghiệp: Ưu đãi Tendoo Workspace, hỗ trợ số hóa quản trị nhân sự và nâng cao hiệu quả vận hành.

Giao dịch điện tử: Ưu đãi hợp đồng điện tử, giúp doanh nghiệp đơn giản hóa quy trình ký kết, quản lý và lưu trữ hồ sơ.

Bên cạnh ưu đãi về chi phí, Viettel phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, giúp doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiệu quả.

Thông tin chi tiết về điều kiện, thời hạn ưu đãi và đăng ký tham gia tại đây:

Viettel mong muốn đồng hành cùng các địa phương trên toàn quốc

Từ chương trình tại TP Hồ Chí Minh, Viettel Telecom mong muốn mở rộng hợp tác với các địa phương trên toàn quốc, đưa chuyển đổi số vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế số.

Đại diện Viettel Telecom giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số

Theo Viettel, mỗi địa phương có đặc thù kinh tế và nhu cầu doanh nghiệp khác nhau, đòi hỏi các chương trình chuyển đổi số phải được thiết kế linh hoạt, phù hợp với thực tế. Trong đó, chính quyền giữ vai trò định hướng, kết nối và huy động nguồn lực; các hiệp hội tập hợp nhu cầu doanh nghiệp; ngân hàng và đối tác công nghệ bổ sung năng lực chuyên ngành; Viettel đóng góp hạ tầng, giải pháp công nghệ và mạng lưới triển khai rộng khắp.

Toàn cảnh Diễn đàn Kết nối Giải pháp Chuyển đổi số doanh nghiệp Viêt

Bà Nguyễn Hà Thành, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom chia sẻ: Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi công nghệ được ứng dụng hiệu quả và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Viettel mong muốn đồng hành cùng chính quyền các địa phương, kết nối nguồn lực từ các hiệp hội, tổ chức tài chính và đối tác công nghệ để xây dựng những chương trình phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa bàn.

Chúng tôi sẵn sàng tham gia từ khảo sát nhu cầu, lựa chọn giải pháp đến triển khai, hỗ trợ sử dụng và đánh giá hiệu quả. Mục tiêu không chỉ là đưa công nghệ đến nhiều doanh nghiệp hơn, mà là giúp nhiều doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương.”

Diễn đàn “Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt” cũng là hoạt động hưởng ứng Vibrant HCMC – Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 – Tết Nguyên đán 2027 do UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai. Với thông điệp “TP Hồ Chí Minh – Sống động từng trải nghiệm”, chương trình Vibrant HCMC kết nối các hoạt động thương mại, du lịch, văn hóa và giải trí, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ và các nền tảng số nhằm kích thích tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Viettel – Kết nối nguồn lực, đồng hành cùng phát triển.

Bốn câu chuyện thực tế từ các doanh nghiệp ứng dụng giải pháp số Viettel 1. Ông Mai Gia Bảo (Hà Nội): Ứng dụng Viettel Tendoo để quản lý bán hàng, hàng hóa, doanh thu và sổ sách, giúp chủ cửa hàng giảm thời gian tổng hợp số liệu từ 2 giờ / ngày xuống vài phút. Chủ cửa hàng ô mai Gia Bảo chia sẻ: “Viettel Tendoo giúp tôi giải phóng được sức lao động, thời gian. Công việc bán hàng của tôi nhàn đi 70–80%. Kinh doanh không còn là vấn đề đau đầu về sổ sách, giấy tờ nữa. Giờ tôi yên tâm kinh doanh, yên tâm buôn bán.” 2. Công ty Xây lắp điện Hecico (Hải Phòng): Ứng dụng giải pháp Viettel Tendoo để số hóa quy trình phê duyệt, điều hành và phối hợp công việc giữa các dự án trên ba miền, giúp tăng tốc độ xử lý và nâng cao hiệu quả quản trị. Quy trình phê duyệt từ 2–3 ngày xuống vài phút. Giám đốc Công ty Xây lắp điện Hecico cho biết: “Khi ứng dụng Tendoo, chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nguồn lực, tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác. Lãnh đạo công ty ra được quyết định phê duyệt nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.” 3. HyoJung Softtech (doanh nghiệp Hàn Quốc): Ứng dụng các giải pháp số Viettel về hóa đơn điện tử, dữ liệu và thanh toán, tích hợp hoạt động bán hàng và kế toán, giúp giảm thao tác thủ công, nâng cao tính minh bạch và tiết kiệm 113 giờ làm việc mỗi tháng, tương đương khoảng 14 ngày công. Tổng Giám đốc HyoJung Softtech chia sẻ: “Viettel đã tạo ấn tượng khác biệt với chúng tôi ngay từ đầu bởi tinh thần trách nhiệm, quyết tâm giải quyết vấn đề đến cùng và tư duy rất cởi mở. Hợp tác với Viettel, từ hóa đơn điện tử đến dữ liệu và thanh toán số, đã mang lại sự ổn định và minh bạch trong hoạt động của chúng tôi. Đây là nền tảng quan trọng để HyoJung yên tâm mở rộng đầu tư và phát triển lâu dài tại Việt Nam.” 4. Công ty TNHH Logistic Hoàng Phát: Ứng dụng giải pháp quản lý vận tải Viettel Tendoo để giám sát phương tiện, kiểm soát hành trình và tối ưu hoạt động vận chuyển, giúp hạn chế các chuyến đi ngoài kế hoạch và giảm chi phí vận hành. Ông Vũ Mạnh Rồng, phụ trách vận tải Công ty TNHH Logistic Hoàng Phát, cho biết: “Việc xe đi vòng vèo hay làm việc riêng không còn nữa, doanh nghiệp chúng tôi tiết kiệm được từ 30 đến 40% chi phí cung đường và xăng dầu. Tendoo thực sự thay thế cho rất nhiều nhân sự mò mẫm trước đây”.

Quyết Thắng