{title} Vietjet khai trương đường bay Tây An (Trung Quốc) - TP Hồ Chí Minh với siêu khuyến mãi cho các đường bay Trung Quốc Ngày 2/7/2024, tại Tây An, Trung Quốc, Lễ khai trương đường bay kết nối Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc với TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra tại sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An trong sự chào đón nồng nhiệt của đại diện chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Thiểm Tây, đại diện sân bay Hàm Dương Tây An, lãnh đạo Vietjet và đông đảo hành khách. Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương đường bay mới của Vietjet kết nối Tây An (Trung Quốc) với TP Hồ Chí Minh. Sau các đường bay đến Thượng Hải, Thành Đô, Vietjet tiếp tục khai trương đường bay kết nối Tây An, một trong những điểm đến lịch sử, văn hóa hàng đầu tại Trung Quốc với TP. Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế, văn hoá và du lịch hàng đầu Việt Nam. Với 4 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần, đường bay mới sẽ góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, kinh tế giữa người dân và du khách hai địa phương, hai quốc gia láng giềng gắn bó thân thiết Việt Nam - Trung Quốc, cũng như mở rộng hơn nữa trong khu vực với mạng bay của Vietjet. Ông Tạ Hữu Thanh, Phó Tổng giám đốc thương mại Vietjet, phát biểu khai trương đường bay thẳng giữa Việt Nam và Tây An. Tây An là một trong 4 kinh đô trong lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng với các di sản văn hóa hàng đầu thế giới như lăng mộ Tần Thủy Hoàng, nơi thu hút vốn FDI lớn nhất trong số các thành phố miền Tây Trung Quốc, khởi nguồn của Con Đường Tơ Lụa huyền thoại. Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh với dân số gần 10 triệu người là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch nổi bật với nhiều nét văn hóa đặc sắc và kết nối thuận tiện với khắp các điểm đến Việt Nam và quốc tế. Phó Tổng giám đốc khai thác Vietjet Michael Hickey chào mừng chuyến bay khai trương Tp.HCM-Tây An cùng tổ bay và hành khách từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Nhân dịp khai trương đường bay mới, Vietjet dành tặng người dân và du khách tuần lễ khuyến mãi từ ngày 1/7 đến hết ngày 7/7/2024 với giá vé chỉ từ 0 đồng (*) cho tất cả các đường bay kết nối Việt Nam - Trung Quốc, với thời gian bay từ ngày 22/8/2024 đến ngày 22/5/2025 (**), tại website www.vietjetair.com và ứng dụng di động Vietjet Air. Hành khách đáp chuyến bay của Vietjet từ Tây An đi TP. HCM, hào hứng chờ đón hành trình khám phá Việt Nam. Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ được thưởng thức các món ăn nóng, tươi ngon, thực dưỡng, đặc sắc Việt Nam như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá... và tinh hoa ẩm thực thế giới được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại, thân thiện với môi trường, bảo hiểm Sky Care miễn phí. Chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy mang đến cơ hội quay số trúng thưởng, tích điểm đổi quà từ Vietjet và hơn 250 thương hiệu hàng đầu. (* ) Chưa bao gồm thuế, phí (** ) Không áp dụng giai đoạn lễ, mùa cao điểm tùy theo thị trường NL