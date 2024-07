Bảo đảm mọi giao dịch của khách hàng được thuận lợi, không bị gián đoạn

Từ ngày 1/7/2024, khách hàng phải xác thực sinh trắc học khi thực hiện một số giao dịch ngân hàng tại ứng dụng ngân hàng số trên thiết bị di động (Mobile Banking). Hiện, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang tích cực tuyên truyền, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện các bước cập nhật thông tin sinh trắc học để thanh toán giao dịch thuận lợi, không bị gián đoạn.

Từ ngày 1/7 chuyển tiền trên 10 triệu đồng phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay.

Theo Quyết định số 2345 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng của NHNN, từ ngày 1/7 chuyển tiền trên 10 triệu đồng phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay. Tổng số tiền các giao dịch trên 20 triệu đồng/ngày phải xác thực bằng sinh trắc học hoặc có thể dùng căn cước công dân (CCCD) gắn chip, tài khoản VNeID hoặc dữ liệu sinh trắc học lưu trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng. Mục đích của việc phải xác thực khuôn mặt là bảo đảm chính chủ đang thực hiện giao dịch trên ngân hàng số. Công nghệ này giúp tăng cường bảo mật và an toàn cho tài khoản ngân hàng của khách hàng. Trường hợp kẻ gian dùng tài khoản của người khác để chuyển tiền, cơ quan công an sẽ nhanh chóng xác định được danh tính qua đối chiếu với thông tin trên CCCD gắn chip.

BIDV Thanh Hóa hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học qua SmartBanking.

Có mặt tại quầy giao dịch BIDV Thanh Hóa vào chiều muộn ngày 1/7, cô Lê Thị Lan ở phường an Hưng (TP Thanh Hóa), cho biết: “Do đặc thù công việc, thường xuyên chuyển số tiền trên 10 triệu đồng mỗi giao dịch/ngày, tôi thấy lo lắng khi chưa kịp chuyển đổi, xác thực ảnh hưởng đến công việc kinh doanh. Tôi sợ làm sai sẽ bị khóa tài khoản nên chọn ra Hội sở chính BIDV Thanh Hóa để nhân viên ngân hàng hỗ trợ. Được nhân viên ngân hàng hỗ trợ nhiệt tình cộng với thông tin cá nhân của tôi đã được định danh mức độ 2 nên khi xác thực rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đến 5 phút, toàn bộ quy trình cập nhật thông tin xác thực sinh trắc học được hoàn tất, mọi giao dịch qua tài khoản của tôi sẽ không bị gián đoạn”.

Ghi nhận của phóng viên tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh trong hai ngày 1 và 2/7 cho thấy, các ngân hàng đều đang tăng cường cán bộ, nhân viên hỗ trợ khách hàng thực hiện xác thực sinh trắc học tại ứng dụng ngân hàng số trên thiết bị di động.

Bà Cao Lan Anh, Phó trưởng Phòng Khách hàng cá nhân, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (BIDV Thanh Hóa), cho biết: “Để hỗ trợ kịp thời cho khách hàng không bị gián đoạn chuyển tiền trên ứng dụng Smartbanking, BIDV Thanh Hóa đã tập huấn nghiệp vụ cho 100% cán bộ, nhân viên, mỗi cán bộ BIDV Thanh Hóa là một đại sứ tuyên truyền, hỗ trợ trợ, hướng dẫn việc xác thực sinh trắc học trên dịch vụ Smartbanking.

Với căn cước công dân gắn chip, khách hàng có thể tự xác thực sinh trắc học bằng ứng dụng giao dịch trực tuyến, nếu không có phải tới trực tiếp ngân hàng. Thời gian qua, BIDV Thanh Hóa đã đẩy mạnh truyền thông tới khách hàng chủ trương mới này, liên tục thông báo kêu gọi khách hàng cập nhật dữ liệu sinh trắc học. Đồng thời, tăng cường nhân lực trực và hướng dẫn khách hàng thực hiện thành công các thao tác, mỗi ngày BIDV Thanh Hóa hỗ trợ hàng nghìn khách hàng hoàn thiện các bước cập nhật thông tin sinh trắc học để thanh toán giao dịch thuận lợi, không bị gián đoạn”.

Để hỗ trợ khách hàng cập nhật thông tin, gần một tháng nay, nhiều điểm giao dịch Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Vietcombank Bắc Thanh Hóa) mở cửa làm việc ngay cả trong những ngày cuối tuần.

Bà Phạm Anh Vân, Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Thanh Hóa, cho biết: “Từ tháng 6/2024, toàn bộ hệ thống xác thực kết nối trực tuyến với Bộ Công an đã được đưa vào vận hành, các ứng dụng xác thực được hoàn thiện để sẵn sang đáp ứng quy định mới. Với căn cước công dân gắn chip, khách hàng có thể tự xác thực sinh trắc học bằng ứng dụng giao dịch trực tuyến, nếu không có phải tới trực tiếp ngân hàng.

Thời gian qua, Vietcombank Bắc Thanh Hóa đã đẩy mạnh truyền thông tới khách hàng chủ trương mới này, liên tục thông báo kêu gọi khách hàng cập nhật dữ liệu sinh trắc học qua ứng dụng Digibank, tin nhắn tổng đài. Đồng thời, tăng cường nhân lực trực và hướng dẫn khách hàng thực hiện thành công các thao tác. Vietcombank Bắc Thanh Hóa hiện đang phục vụ hàng trăm nghìn khách hàng, hiện nay mỗi ngày hướng dẫn khoảng hơn 1.000 khách hàng thực hiện thu thập sinh trắc học tại các quầy giao dịch trực thuộc chi nhánh. Ngân hàng khuyến cáo khách hàng không cập nhật sinh trắc học qua bất kỳ trang web hay ứng dụng nào khác để tránh rủi ro gian lận, lừa đảo".

Vietinbank Thanh Hóa hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học qua SmartBanking.

Tại Ngân hàng Thương mại Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (Vietinbank Thanh Hóa) trong hai ngày 1 và 2/7, hàng nghìn lượt khách khách hàng đến trực tiếp hội sở để được hỗ trợ cài đặt xác thực sinh trắc học. Để bảo đảm đáp ứng điều kiện và không gián đoạn giao dịch, Vietinbank tổ chức rà soát lại toàn bộ khách hàng. Đối với khách hàng chưa thực hiện sinh trắc học, Vietinbank sẽ tự động hỗ trợ khách hàng, bảo đảm cho mọi giao dịch của khách hàng diễn ra thuận lợi.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội Chi nhánh Thanh Hóa cũng đang rà soát lại thông tin của khách hàng, chia thành từng nhóm khác nhau để có thể hỗ trợ khách hàng giao dịch tốt nhất.

Để hỗ trợ người dân thực hiện hoàn thiện các bước cập nhật thông tin sinh trắc học, NHNN Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại chủ động phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư - Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và các tổ chức khác có liên quan chuẩn bị sẵn sàng phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký, sử dụng dịch vụ xác thực bằng sinh trắc học từ ngày 1/7/2024. Đồng thời, triển khai các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, dữ liệu khách hàng, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân...

Đến thời điểm hiện tại, 100% ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh đã triển khai việc yêu cầu chủ tài khoản xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng/lần hoặc 20 triệu đồng/ngày. Trong những ngày tới, người dân cần tiếp tục chủ động cập nhật sớm thông tin sinh trắc học trên ứng dụng Mobile Banking nhằm tăng cường bảo mật trong giao dịch, đồng thời chủ động các kế hoạch tài chính và tránh ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các giao dịch trong tương lai.

Khánh Phương