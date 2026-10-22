VFF chính thức công bố danh sách ứng viên ghế Chủ tịch nhiệm kỳ 2027-2031; MU đại bại tại Champions League

Tuyển Việt Nam và mục tiêu kép của HLV Kim Sang-sik; Mối quan hệ đầy thù địch nhưng đáng kính trọng giữa Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger; Cúp C1 châu Âu 22/10: MU đại bại, Arsenal kịch tính cầm hòa Bayern, Inter thắng nghẹt thở... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (22/10).

VFF chính thức công bố danh sách ứng viên ghế Chủ tịch nhiệm kỳ 2027-2031

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức công bố danh sách ứng viên cho các chức danh chủ chốt thuộc Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2027-2031.

Ba ứng viên cho ghế Chủ tịch VFF (từ trái sang): Ông Nguyễn Xuân Vũ, ông Nguyễn Đức Thụy và ông Trần Quốc Tuấn.

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào cuộc đua tranh ghế Chủ tịch VFF giữa ba gương mặt sáng giá: đương kim Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) và ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch VFF đương nhiệm.

Bên cạnh đó, danh sách cũng hé lộ các nhân sự tranh cử cho vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn và tài chính.

Đại hội VFF khóa X dự kiến diễn ra vào ngày 4/1/2027 tại Hà Nội. Quá trình bầu cử sẽ được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín nghiêm ngặt, trong đó người chiến thắng ghế Chủ tịch bắt buộc phải giành được trên 50% số phiếu ủng hộ từ các đại biểu.

Tuyển Việt Nam và mục tiêu kép của HLV Kim Sang-sik

Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có các trận đấu gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan. Dù việc giành chiến thắng để cải thiện điểm số và thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA là rất quan trọng, HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ hướng tới mục tiêu kép thay vì quá nặng nề về kết quả.

Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có các trận đấu gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan.

Bên cạnh việc duy trì bộ khung ổn định, nhà cầm quân người Hàn Quốc cần tận dụng triệt để cơ hội này để thử nghiệm nhân sự, điều chỉnh chiến thuật và khắc phục những điểm yếu còn tồn đọng.

Nếu chỉ mải chạy theo điểm số mà bỏ qua việc cải thiện lối chơi, sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam cho VCK Asian Cup 2027 sẽ khó đạt được bước tiến thực chất.

Cúp C1 châu Âu 22/10: MU đại bại, Arsenal kịch tính cầm hòa Bayern, Inter thắng nghẹt thở

Loạt trận Champions League rạng sáng 22/10 chứng kiến nhiều kết quả trái ngược của các ông lớn.

Tại Italy, MU tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng khi thảm bại 1-4 trước Como. Dù nỗ lực vùng lên ở cuối trận với bàn thắng danh dự của Joshua Zirkzee, sự yếu kém ở hàng thủ đã khiến đoàn quân của HLV Michael Carrick nhận trận thua muối mặt.

Trong khi đó, Inter Milan đã có chiến thắng đầu tiên tại giải đấu khi vượt qua Shakhtar Donetsk 1-0 dù phải chơi thiếu người do thẻ đỏ của Bastoni.

Arsenal cầm hòa Bayern Munich 2-2.

Ở tâm điểm chú ý tại Allianz Arena, Arsenal đã thi đấu kiên cường để cầm hòa Bayern Munich 2-2.

Bất chấp việc mất Bukayo Saka vì chấn thương từ sớm và bị Harry Kane sút penalty đưa Bayern vượt lên dẫn trước, “Pháo thủ” vẫn giật lại 1 điểm quý giá nhờ pha lập công muộn màng của Declan Rice ở phút 81, qua đó duy trì chuỗi trận bất bại ấn tượng tại đấu trường châu Âu.

Tại Bernabeu, Real Madrid đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước RB Leipzig tại Champions League nhờ màn trình diễn chói sáng của Kylian Mbappe với một bàn thắng và một pha kiến tạo.

Các pha lập công còn lại của đội bóng Hoàng gia thuộc về Bernardo Silva, Arda Guler và Diomande, qua đó khép lại một đêm thi đấu hoàn hảo cho đại diện Tây Ban Nha.