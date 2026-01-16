Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Sáng 16/1, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh).

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh chủ trì hội nghị.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh khai mạc hội nghị.

Năm 2025, đồng bào Công giáo ở các giáo xứ, họ đạo đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ, Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát động, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” gắn với phong trào xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo văn hóa, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tòa giám mục, Caritas Thanh Hóa, Ủy ban ĐKCG tỉnh, Ban ĐKCG và các giáo xứ, họ đạo đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo như tặng quà tết cho hộ nghèo, bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi; khám, chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ các chuyến xe cứu thương; trao học bổng cho trẻ em mồ côi, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; hỗ trợ Nhân dân trong tỉnh và các tỉnh phía Bắc, các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025... với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Ủy ban ĐKCG tỉnh, Caritas Thanh Hóa và các giáo xứ, họ đạo đã xây dựng mới, sửa chữa 212 căn nhà, trị giá 13 tỷ 668 triệu đồng; trong đó riêng năm 2025 xây dựng và sửa chữa 164 căn nhà với tổng trị giá trên 10,6 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo đã thông tin nhanh tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2025; đồng thời khẳng định, những kết quả đạt được có sự đóng góp tích cực của Ủy ban ĐKCG tỉnh, các linh mục, chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trong tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Sở Dân tộc và Tôn giáo đề nghị Ban Thường trực Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phong trào “Bình dân học vụ số” và các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện. Phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo năm 2026 cho các vị chức sắc, chức việc, cán bộ Mặt trận làm công tác tôn giáo. Hướng dẫn, kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng hoạt động của Ban ĐKCG, tổ ĐKCG ở các địa phương theo mô hình chính quyền 2 cấp, thành lập các Ban ĐKCG cấp xã. Phát huy truyền thống bác ái “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” để phục vụ hạnh phúc của đồng bào.

Tại hội nghị, Ủy ban ĐKCG tỉnh đã tiến hành hiệp y bổ sung thay thế 15 vị ủy viên Ủy ban ĐKCG tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

