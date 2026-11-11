Ukraine kỳ vọng cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin thúc đẩy chấm dứt xung đột

Ngày 10/11, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin có thể góp phần đẩy nhanh tiến trình chấm dứt xung đột. Đề xuất này được Ukraine đưa ra trong khuôn khổ vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất – UAE).

Phát biểu ngày 10/11, Ngoại trưởng Sybiha cho biết tại cuộc đàm phán, Ukraine đã nêu một số ưu tiên then chốt, bao gồm giảm leo thang căng thẳng, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các cơ chế bảo đảm an ninh và thúc đẩy cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước. Theo ông Sybiha, việc Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin trực tiếp đối thoại có thể tạo động lực mới, qua đó đẩy nhanh nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Bên cạnh đó, Ukraine đã trình các đề xuất riêng về ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng và tại Biển Đen, đồng thời chuyển những nội dung này tới các đối tác quốc tế và đang chờ phản hồi từ phía Nga. Đây được xem là những biện pháp nhằm giảm nguy cơ đối đầu, hạn chế tác động của các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tiến trình đàm phán. Hai bên cũng đã thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine và châu Âu, vấn đề trao đổi tù binh, cũng như triển vọng tái thiết Ukraine và cấu trúc an ninh châu Âu trong thời kỳ hậu xung đột.

Trước đó, trưa 10/11 (giờ địa phương), vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine đã bắt đầu tại Abu Dhabi, đánh dấu lần đầu tiên các bên nối lại đối thoại trực tiếp kể từ tháng 2/2026, sau 9 tháng tiến trình thương lượng đình trệ. Đây là một phần trong nỗ lực ngoại giao do Mỹ thúc đẩy nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.

Theo thông tin từ phía Ukraine, Tổng thống Zelensky đánh giá ngày đàm phán đầu tiên mang tính xây dựng và đi vào thực chất. Tuy nhiên, các bên vẫn còn khác biệt đáng kể về những vấn đề cốt lõi, đặc biệt là lãnh thổ, quy chế an ninh của Ukraine và các điều kiện để tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Vân Bình