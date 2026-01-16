U23 Việt Nam sẵn sàng “đại chiến” UAE tại tứ kết, Carrick nhận chỉ thị khẩn trước Derby Manchester

AFC đánh giá cao U23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik tự tin giải mã UAE; FIFA đối mặt áp lực đòi tước quyền chủ nhà World Cup 2026 của Mỹ; Nhánh đấu “tử thần” Australian Open 2026: Djokovic và Sinner sớm đụng độ... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (16/1).

U23 Việt Nam - U23 UAE (22h30 hôm nay): Bản lĩnh lên tiếng, viết tiếp kỳ tích

Vào lúc 22h30 tối nay (16/1), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết đầy kịch tính với U23 UAE tại Jeddah. Dù đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình và kỹ thuật cá nhân, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik đang sở hữu sự tự tin cực lớn sau chuỗi trận toàn thắng tại vòng bảng.

Lối chơi của U23 UAE có nhiều nét tương đồng với Saudi Arabia: giàu sức mạnh nhưng thiếu tính kỷ luật và dễ dao động tâm lý khi gặp bế tắc.

Chìa khóa để U23 Việt Nam giành chiến thắng chính là sự kiên nhẫn, duy trì cự ly đội hình thấp để kìm hãm sự hưng phấn của đối thủ, đồng thời tung ra những “đòn hồi mã thương” sắc lẹm trong hiệp hai.

U23 Việt Nam từng vượt qua đội bóng có lối chơi tương tự như U23 UAE là U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Với bản lĩnh và sự lỳ lợm đã được khẳng định, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một chiến thắng tiếp theo cho “Những chiến binh Sao vàng”.

AFC đánh giá cao U23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik tự tin giải mã UAE

Trước thềm đại chiến tại tứ kết, trang chủ AFC đã dành nhiều lời khen ngợi cho lối chơi kỷ luật và thực dụng giúp U23 Việt Nam hiên ngang tiến vào vòng knock-out với thành tích toàn thắng.

U23 Việt Nam xuất sắc vào tứ kết với ngôi nhất bảng. Ảnh: AFC

Dù thừa nhận U23 UAE sở hữu lợi thế về thể hình và tốc độ, HLV Kim Sang-sik vẫn khẳng định các học trò không hề thua kém về kỹ thuật cá nhân lẫn khả năng tổ chức chiến thuật. Chiến lược gia người Hàn Quốc tin rằng khát khao của toàn đội và lợi thế được nghỉ nhiều hơn đối thủ một ngày sẽ là chìa khóa để giành chiến thắng.

Ở chiều ngược lại, HLV Marcelo Broli của U23 UAE cũng bày tỏ sự thận trọng khi đánh giá cao sự gắn kết và khả năng chuyển trạng thái nhanh của Việt Nam. Trận đấu tối nay không chỉ là cuộc đối đầu về chuyên môn mà còn là thử thách về bản lĩnh của đại diện duy nhất Đông Nam Á.

Carrick nhận chỉ thị khẩn trước Derby Manchester

Ban lãnh đạo Manchester United, bao gồm Sir Jim Ratcliffe và gia đình Glazer, đã quyết định chuyển địa điểm họp điều hành từ Monaco về Manchester để làm việc trực tiếp với tân HLV Michael Carrick.

Các ông chủ MU muốn quan sát trực tiếp cách làm việc của Carrick.

Cuộc họp khẩn này nhằm định hình lại chiến lược và ổn định nội bộ sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Đây là lần hiếm hoi các ông chủ cùng xuất hiện tại trung tâm Carrington để giám sát quá trình chuyển giao nhân sự nhạy cảm này.

Carrick được kỳ vọng sẽ tạo ra phản ứng tích cực trên sân cỏ cùng đội ngũ trợ lý mới gồm Steve Holland và Jonny Evans. Thử thách đầu tiên và quan trọng nhất của ông chính là trận derby Manchester diễn ra vào cuối tuần này.

Giới chủ kỳ vọng sự am hiểu CLB của Carrick sẽ giúp “Quỷ đỏ” chấm dứt chuỗi phong độ bết bát sau những kết quả thất vọng dưới thời tạm quyền của Darren Fletcher.

FIFA đối mặt áp lực đòi tước quyền chủ nhà World Cup 2026 của Mỹ

Chỉ còn chưa đầy 5 tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh, vai trò chủ nhà của Mỹ đang vấp phải làn sóng phản đối dữ dội. Một nhóm nghị sĩ Anh đã gửi kiến nghị yêu cầu FIFA xem xét lại tư cách đăng cai của quốc gia này, với mong muốn giải đấu được tổ chức trong môi trường ổn định và tôn trọng các chuẩn mực quốc tế hơn.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ hiện là quốc gia quan trọng nhất trong ba nước đồng chủ nhà, dự kiến tổ chức 78 trên tổng số 104 trận đấu, bao gồm toàn bộ vòng knock-out.

Dù áp lực gia tăng, giới chuyên gia nhận định kịch bản Mỹ bị loại là khó xảy ra. Việc tái phân bổ khối lượng trận đấu khổng lồ trong thời gian ngắn là bất khả thi, gây hỗn loạn cho hệ thống hậu cần và tài trợ toàn cầu.

Hiện FIFA vẫn giữ im lặng và tập trung hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng để đảm bảo ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra đúng kế hoạch.

Nhánh đấu “tử thần” Australian Open 2026: Djokovic và Sinner sớm đụng độ

Kết quả bốc thăm Australian Open 2026 (diễn ra từ 18/1 đến 1/2) đã tạo nên một nhánh đấu cực kỳ khó khăn cho Novak Djokovic và Jannik Sinner.

Djokovic và Sinner nằm cùng nhánh đấu bán kết (Ảnh: ATP).

Hạt giống số 4 Djokovic và đương kim vô địch Sinner cùng nằm chung nhánh bán kết, đồng nghĩa với việc hai tay vợt này có thể phải loại nhau trước thềm trận chung kết. Nole dự kiến gặp nhiều thử thách từ vòng 4 với tài năng trẻ Jakub Mensik, trong khi Sinner có thể đối đầu Ben Shelton ở tứ kết.

Alcaraz thuận lợi trên con đường tiến vào chung kết Australian Open 2026 (Ảnh: ATP).

Ngược lại, tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz rơi vào nhánh đấu được đánh giá là “dễ thở” hơn. Đối thủ tiềm năng lớn nhất của anh chỉ xuất hiện từ vòng tứ kết với Alex De Minaur hoặc Alexander Zverev ở bán kết, mở ra cơ hội lớn để ngôi sao Tây Ban Nha ghi tên mình vào trận tranh ngôi vô địch.

HS