U23 Việt Nam lo ngại về nhân sự trước thềm đại chiến với U23 UAE; Real Madrid bị đội hạng Nhì loại khỏi Cúp Nhà Vua

Xác định 4 cặp đấu ở tứ kết U23 châu Á 2026; Trọng tài Iran cầm còi trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE; Arsenal hạ gục Chelsea, rộng cửa tiến vào chung kết Cup Liên đoàn... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (15/1).

Xác định 4 cặp đấu ở tứ kết U23 châu Á 2026

Sau loạt trận cuối kịch tính, vòng tứ kết U23 châu Á 2026 đã chính thức lộ diện 4 cặp đấu: Việt Nam - UAE, Nhật Bản - Jordan, Uzbekistan - Trung Quốc và Australia - Hàn Quốc.

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 UAE ở vòng tứ kết.

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1. Dù lịch sử đối đầu nghiêng về phía UAE, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn được kỳ vọng sẽ phá dớp để tiến sâu vào bán kết.

Trong khi đó, việc U23 Thái Lan bị loại sớm sau thất bại trước Trung Quốc đã gây “bão” mạng xã hội khu vực.

Hiện tại, U23 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn trụ lại giải đấu. Người hâm mộ từ Indonesia, Malaysia đã đồng loạt gửi lời chúc, hy vọng “Những chiến binh Sao vàng” sẽ viết tiếp kỳ tích, làm rạng danh bóng đá khu vực trên đấu trường châu lục.

U23 Việt Nam lo ngại về nhân sự trước thềm đại chiến với U23 UAE

Chiều 14/1, U23 Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận tứ kết gặp U23 UAE. Đáng chú ý, hai trụ cột Đình Bắc và Văn Thuận phải tập riêng cùng bác sĩ do quá tải sau trận thắng Saudi Arabia. Tuy nhiên, tin vui đến từ Thanh Nhàn khi anh đã bình phục hoàn toàn, cùng sự sung sức của các nhân tố như Lê Phát, Thái Sơn.

Đình Bắc và Văn Thuận tập riêng cùng bác sỹ Lê Huy Thọ. (Ảnh: Tedtran TV)

HLV Kim Sang-sik đã trực tiếp do thám đối thủ và đề ra chiến thuật kỹ lưỡng. Toàn đội đang giữ tinh thần hưng phấn, quyết tâm giải quyết trận đấu trong 90 phút để giành vé vào bán kết.

Trọng tài Iran cầm còi trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vừa chỉ định trọng tài người Iran, ông Payam Heydari, điều khiển trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE vào đêm 16/1.

Trọng tài người Iran Payam Heydari sẽ điều khiển trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE (Ảnh: Getty).

Đây là “người quen” của thầy trò HLV Kim Sang-sik, khi ông từng bắt chính trong chiến thắng 2-1 của chúng ta trước U23 Kyrgyzstan tại vòng bảng.

Trọng tài Heydari sinh năm 1987, là trọng tài FIFA giàu kinh nghiệm tại các giải đấu châu lục. Hỗ trợ ông là tổ trọng tài VAR uy tín đến từ Singapore và Nhật Bản.

Với cái duyên chiến thắng trước đó, người hâm mộ kỳ vọng vị “vua áo đen” này sẽ mang lại may mắn cho đại diện duy nhất của Đông Nam Á.

Nguyễn Thùy Linh gây địa chấn khi hạ cựu vô địch thế giới tại giải Ấn Độ

Ngày 14/1, tay vợt nữ số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 23 thế giới) đã tạo nên bất ngờ lớn tại giải cầu lông Ấn Độ mở rộng khi đánh bại ngôi sao nước chủ nhà Pusarla Sindhu (hạng 12 thế giới).

Nguyễn Thùy Linh vượt qua vòng một giải Ấn Độ mở rộng (Ảnh: Hải Long).

Dù để thua sát nút 20-22 ở ván đầu tiên, Thùy Linh đã thi đấu bùng nổ để lội ngược dòng thắng hai ván sau với tỷ số cách biệt 21-12 và 21-15.

Chiến thắng trước nhà vô địch thế giới 2019 giúp Thùy Linh thẳng tiến vào vòng hai. Đối thủ tiếp theo của cô sẽ là thử thách cực đại mang tên Wang Zhi Yi, tay vợt đang xếp hạng hai thế giới người Trung Quốc.

Arsenal hạ gục Chelsea, rộng cửa tiến vào chung kết Cup Liên đoàn

Rạng sáng 15/1, Arsenal đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge trong trận lượt đi bán kết Cup Liên đoàn.

Viktor Gyokeres mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: PA

Tận dụng đội hình sứt mẻ của đội chủ nhà, “Pháo thủ” sớm vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Ben White và pha lập công của tân binh Viktor Gyokeres. Dù Alejandro Garnacho đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp để níu giữ hy vọng cho Chelsea, nhưng bàn thắng đẹp mắt của Martin Zubimendi đã giúp thầy trò Mikel Arteta nắm lợi thế cực lớn trước trận lượt về.

Alejandro Garnacho tỏa sáng với cú đúp nhưng không thể giúp Chelsea có chiến thắng. Ảnh: Reuters

Với kết quả này, kịch bản về một trận chung kết “trong mơ” giữa Arsenal và Man City tại Wembley đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Real Madrid cúi đầu rời Cúp Nhà Vua: Thảm họa trong ngày ra mắt HLV mới

Rạng sáng 15/1, Real Madrid đã phải nhận cú sốc lớn khi để đội bóng hạng Nhì Albacete loại khỏi vòng 1/8 Cúp Nhà Vua với tỷ số 2-3.

Betancor mừng bàn trong trận Albacete 3-2 Real ở vòng 1/8 Cup Nhà vua tối 14/1. Ảnh: Reuters

Trong trận đầu cầm quân thay Xabi Alonso, HLV tạm quyền Alvaro Arbeloa đã phải trả giá đắt cho sự chủ quan khi tung ra đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. Dù Mastantuono và Garcia đã nỗ lực ghi bàn gỡ hòa, nhưng sự lỏng lẻo của hàng thủ đã khiến “Kền kền trắng” gục ngã bởi cú đúp của Betancor, trong đó có bàn ấn định tỷ số ở phút 90+5.

Thất bại này khiến Real Madrid chính thức trở thành cựu vương tại giải đấu và lún sâu vào cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng ngay đầu năm 2026.

Ngày này năm xưa - 15/1: 15/1/2023 – Thái Lan 1-0 Việt Nam (Chung kết lượt về AFF Cup 2022): Đúng ngày này 3 năm trước, tại sân vận động Thammasat (Thái Lan), bóng đá Việt Nam đã chính thức khép lại một chương sử vàng. Đây là trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo trên cương vị HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Dù không thể giành chức vô địch để làm quà chia tay (thua chung cuộc 2-3 sau hai lượt trận), nhưng hình ảnh thầy Park chào tạm biệt người hâm mộ và sự tri ân của các học trò sau trận đấu đã trở thành đáng nhớ. 5 năm huy hoàng với vô số kỷ lục đã kết thúc vào đêm 15/1 ấy. 15/1/1991 – Ngày sinh tiền vệ Vũ Minh Tuấn: Cựu tuyển thủ quốc gia, người từng để lại khoảnh khắc lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả với bàn thắng vào lưới Indonesia tại bán kết AFF Cup 2016 (ngay sau khi cha anh vừa qua đời).

HS