U23 Việt Nam lập kỳ tích toàn thắng, tiễn chủ nhà rời giải; Real Madrid bất ngờ sa thải HLV Xabi Alonso

U23 Jordan lách qua khe cửa hẹp, chuẩn bị đại chiến U23 Nhật Bản tại tứ kết; Al Nassr thua ngược Al Hilal: Hy vọng vô địch dần khép lại với Ronaldo; Real Madrid sa thải Xabi Alonso... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (13/1).

U23 Việt Nam lập kỳ tích toàn thắng, tiễn chủ nhà Saudi Arabia rời giải trong cay đắng

Đêm 12/1, U23 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0, qua đó hiên ngang tiến vào tứ kết với thành tích toàn thắng tuyệt đối tại bảng A.

U23 Saudi Arabia bất lực trước U23 Việt Nam thi đấu đầy bản lĩnh. Ảnh: AFC

Dù bị đối thủ áp đảo với 26 cú dứt điểm, sự xuất sắc của thủ thành Trung Kiên cùng lối chơi bản lĩnh đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik trừng phạt đối phương ngay ở cơ hội hiếm hoi.

Sự thất vọng của HLV Luigi Di Biagio. (Ảnh: AFC)

Phát biểu sau trận, HLV Luigi Di Biagio của Saudi Arabia thừa nhận thất bại này là “nỗi đau lớn” và vô cùng nghiệt ngã khi đội bóng của ông không thể cụ thể hóa ưu thế sân nhà.

HLV Kim Sang-sik và Đình Bắc.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik không giấu nổi tự hào, gọi đây là một “kỳ tích” nằm ngoài mong đợi. Với 9 điểm tuyệt đối, U23 Việt Nam không chỉ phá sâu kỷ lục điểm số của chính mình mà còn gửi lời cảnh báo đanh thép tới mọi đối thủ tại vòng knock-out.

U23 Jordan lách qua khe cửa hẹp, chuẩn bị đại chiến U23 Nhật Bản tại tứ kết

Tối 12/1, U23 Jordan đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Kyrgyzstan.

U23 Jordan (trắng) giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của đội trưởng Ali ở phút 34 sau một pha đánh đầu hiểm hóc. Dù chơi không quá bùng nổ, nhưng đại diện Tây Á đã thể hiện sự lỳ lợm và bảo vệ thành công thành quả trước những nỗ lực muộn màng của đối thủ.

Với kết quả này cộng thêm việc chủ nhà Saudi Arabia thất thủ trước U23 Việt Nam, U23 Jordan vươn lên vị trí nhì bảng A với 6 điểm. Đối thủ tiếp theo của họ tại vòng knock-out sẽ là đương kim vô địch U23 Nhật Bản (đội nhất bảng B). Trận tứ kết đầy duyên nợ này dự kiến diễn ra vào lúc 18h30 ngày 16/1 tới.

Real Madrid sa thải Xabi Alonso

Rạng sáng 13/1, Real Madrid đã chính thức sa thải HLV Xabi Alonso chỉ sau 7 tháng dẫn dắt.

Quyết định được đưa ra ngay sau thất bại 2-3 trước Barcelona tại chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, khép lại chuỗi phong độ nghèo nàn khi “Kền kền trắng” chỉ thắng 3 trong 9 trận gần nhất, mất ngôi đầu La Liga và tụt xuống thứ 7 tại Champions League.

Xabi Alonso bị sa thải chỉ sau 7 tháng dẫn dắt Real Madrid (Ảnh: Getty).

Bên cạnh kết quả yếu kém, nguyên nhân chính khiến Alonso mất ghế được cho là do mất kiểm soát phòng thay đồ.

Đỉnh điểm là việc Kylian Mbappe công khai phớt lờ chỉ đạo của ông, lôi kéo đồng đội rời sân và từ chối thực hiện nghi thức chúc mừng Barca vô địch.

Vinicius từng nổi loạn vì không hài lòng với HLV Xabi Alonso (Ảnh: Getty).

Trước đó, Alonso cũng nảy sinh mâu thuẫn với Vinicius khi rút anh ra nghỉ ở trận chung kết. Hiện tại, Alvaro Arbeloa đã được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền để ổn định tình hình đội bóng.

Al Nassr thua ngược Al Hilal: Hy vọng vô địch dần khép lại với Ronaldo

Rạng sáng 13/1, Al Nassr đã phải nhận thất bại cay đắng 1-3 trước kình địch Al Hilal trong trận derby Riyadh tại vòng 15 Saudi Pro League.

Ronaldo cùng đồng đội hụt hơi ở giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Dù Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với bàn thắng thứ 959 trong sự nghiệp để mở tỷ số ở phút 42, nhưng sai lầm tai hại của hàng thủ và tấm thẻ đỏ vô duyên của thủ môn Al Aqidi đã phá hỏng tất cả.

Chơi thiếu người, Al Nassr hoàn toàn đánh mất thế trận và để đối phương lội ngược dòng trong hiệp hai. Thất bại này khiến đội bóng của Ronaldo bị Al Hilal bỏ xa tới 7 điểm trên bảng xếp hạng, dập tắt hy vọng lên ngôi vô địch sau chuỗi 4 trận không thắng liên tiếp.

Hình ảnh Ronaldo ngồi bất lực trên băng ghế dự bị cuối trận đã phản ánh rõ nét một mùa giải đầy khó khăn và nguy cơ trắng tay đang hiển hiện trước mắt siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ngày này năm xưa - 13/1 13/1/2014 – Cristiano Ronaldo và Quả bóng vàng đẫm nước mắt: Đúng ngày này 12 năm trước, Ronaldo đã chấm dứt chuỗi 4 năm thống trị của Messi để giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013. Hình ảnh CR7 bật khóc nức nở trên bục nhận giải cùng con trai đã trở thành một trong những khoảnh khắc nhân văn và đáng nhớ nhất lịch sử giải thưởng này.

HS